У справі про вбивство на зйомках Галини Гатчінс винесли перший вирок: хто його отримав

Американський суддя ухвалив перший вирок у справі про загибель операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа". До 6 місяців умовного терміну засудили помічника режисера Девіда Холлса.

Холлс повністю визнав свою провину. Водночас, як ми повідомляли раніше, актору Алеку Болдвіну, який вистрелив в українку, скоротили можливий термін ув'язнення.

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Раніше прокуратура звинуватила Девіда Холлса у неналежному зберіганні зброї. Прокурори довели, що Холлс не перевіряв кожен патрон у пістолеті, щоб підтвердити, що це була фіктивна, а не бойова зброя. Він вирішив співпрацювати зі слідством, тож визнав вину.

Зазначимо, що це перший ухвалений вирок у справі щодо ненавмисного вбивства Галини Гатчінс. Суддя засудила Холла, який відповідав за безпеку на знімальному майданчику, до:

шести місяців умовного терміну з випробувальним терміном без нагляду,

штрафу в розмірі 500 доларів,

24 години громадських робіт та класу безпеки володіння вогнепальною зброєю.

Очікується, що вже в травні Девід Холлс виступить на суді над іншими фігурантами справи — актором Алеком Болдуїном та зброярем фільму Ханною Гутьєррес Рід, яких звинувачують у ненавмисному вбивстві.

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