Про те, що зірка "Гаррі Поттера" зіграє головну роль у фільмі "Дивний: Історія Ела Янковика", повідомили 18 січня 2021 року, інформує 24 канал. Тоді ж актор сказав EW, що задоволений новими можливостями. Крім цього, сам музикант в захваті від того, що в нього перевтілиться Редкліфф.

Я в захваті від того, що Денієл Редкліфф зіграє мене в цьому фільмі. Я аніскільки не сумніваюся в тому, що майбутні покоління пам’ятатимуть його завдяки саме цій ролі,

– прокоментував Янковик.

На світлинах з Лос-Анджелеса, які з’явилися в мережі, Редкліфф в ролі співака йде в сорочці мілітарі, чорних штанах і сліпонах. Його екстравагантний образ доповнила перука з кучерявим волоссям та чорні вуса.



Деніел Редкліфф у ролі музиканта-пародиста "Дивного Ела" Янковика / Фото з твітеру mediafilm

Як відреагувала мережа на образ Редкліффа у новому фільмі

Користувачі твітеру не одразу впізнали Редкліффа, однак, його образ не викликав захвату. Як прокоментували глядачі:

"У Голлівуді офіційно закінчились ідеї";

"Якщо він збирається зіграти "Дивного Ела", він мусить хоча б носити окуляри";

"Хто-небудь, поправте локони на цій перуці";

"Схоже на невдалий костюм на Геловін".

Втім, були й ті, що чекають з нетерпінням на фільм і вважають, що Редкліфф яскраво зіграє роль:

"Це вам не ідея. Це реальність, у якій ми живемо";

"Поєднання зовнішнього вигляду актора його з манерами та голосом може вийти блискуче";

"Я думаю, це успіх".

Про відомо про біографічну стрічку

Біографічний фільм "Дивний: Історія Ела Янковика" (WEIRD: The Al Yankovic Story) розповість про усе життя зірки – стрімкий злет до слави після виходу пісень Eat It і Like a Surgeon, бурхливі любовні романи, а також розпусний спосіб життя. Фільм також обіцяє відправити "глядачів у воістину неймовірну подорож життям та кар'єрою Янковика, від обдарованого вундеркінда до найбільшої музичної легенди всіх часів".