"Слава Україні": Віра Фарміга включила на концерті в Нью-Йорку сигнал повітряної тривоги

Голлівудська знаменитість з українським корінням Віра Фарміга виступила з концертом у Нью-Йорку. На ньому вона згадала про Україну, включила сигнал повітряної тривоги та вигукнула "Слава Україні!".

Крім цього, Фарміга на концерті в Рок Академії Нью-Йорку закликала протестувати проти позиції політиків, які підтримують диктатора Путіна. Це вже не перша підтримка України, яку висловлює актриса.

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Віра Фарміга підтримала Україну на концерті в Нью-Йорку

Під час свого виступу зірка серіалу "П'ять днів у лікарні" увімкнула сигнал повітряної тривоги, який українці чують щодень упродовж 9 місяців повномасштабної війни.

Ми проти політиків, що підтримують війну! Ми будемо протестувати! Будемо протестувати!,

– сказала вона.

Віра Фарміга на концерті в Нью-Йорку підтримала Україну: дивіться відео

Що відомо про Віру Фармігу

Віра Фарміга не вперше підтримує український народ у скрутний час – під час подій Революції Гідності вона записувала відеозвернення. Жінка виступала за демократію і неодноразово заявляла, що пишається українцями, адже сама з України.

Під час повномасштабного вторгнення, вона:

Зачитала вірш Симоненка українською мовою;

Публікувала промовисті фото та уривок гімну країни у своєму інстаграмі;

Показала на свою мільйонну аудиторію потужне відео Зеленського до 50 дня війни;

Озвучила історію сім’ї, яка вижила після ракетного удару в Кременчуці;

Рекомендувала американцям переглянути фільм "Зима у вогні" 2015 року.

Жінка народилась у сім'ї українських емігрантів – Михайла та Любомири. Також у неї є троє братів та троє сестер. Бабуся Надія та дідусь Федір зустрілись в таборі для переміщених осіб у Німеччині під час Другої світової війни. Після одруження вони емігрували у США, коли мама Віри була маленькою.

Наприкінці 1990-х Віра почала зніматися в серіалах та фільмах, а з 2000-х років кар'єра акторки пішла вгору. З того часу вона знялась у десятках фільмів та була номінована на такі нагороди, як Золотий глобус, Санденс та Оскар.