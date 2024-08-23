Хтось зі знаменитостей шукав порятунку та розслаблення від стресу в цигарках, хтось в алкоголі. Кіно 24 розповість про голлівудських акторів, які потерпали від наркотичної залежності.

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Роберт Дауні-молодший

Зірка "Месників" зізнавався, що "познайомився" з марихуаною у 8 років не без допомоги власного батька. Він рано розпочав акторську кар'єру, але після першої номінації на Оскар у нього почалися серйозні проблеми з наркотичною залежністю від героїну та кокаїну. Його часто арештовували за зберігання заборонених речовин та зброї.

З низкою скандалів Дауні-молодшого звільнили зі студій, а суд присудив його до тюремного ув'язнення і примусового лікування. У 2003 році після реабілітації, терапії та підтримки дружини він подолав залежність, ставши одним з найуспішніших акторів.



Актори, які боролися з залежністю / Фото з інстаграму актора

Джонні Депп

Знаменитість вперше спробував наркотики ще у школі. Він рідко розповідав про свою залежність, але зізнався, що одного разу спробував психотропні таблетки й зрозумів, що лише вони могли знімати біль. У процесі суду з Ембер Герд, колишня дружина актора стверджувала, що через заборонені речовини він став "монстром". Побороти залежність йому допоміг Елтон Джон.



Актори, які боролися з залежністю / Фото з інстаграму актора

Маколей Калкін

Маколей Калкін був одним з найуспішніших дітей-акторів у Голлівуді. Однак проблеми з батьком, який хвилювався лише за фінанси, і підвищена увага до його персони, спричинили паузу в його кар'єрі. За інформацією ЗМІ, Калкін боровся з залежностями та депресію, а одного разу намагався накласти на себе руки. Сам актор однозначно не відповідав на запитання про заборонені речовини. Зараз він активніший в інфопросторі, а з появою дружини й дітей – взагалі помітно змінився.

Ні, я не вживав по шість доз героїну на місяць і таке інше. Але що мене найбільше вражало, так це прагнення таблоїдів видати подібні заяви за дивну форму турботи. Ні вже, ви просто намагаєтеся продати свої газетки,

– казав Маколей.



Актори, які боролися з залежністю / Фото з інстаграму актора

Меттью Перрі

Зірка серіалу "Друзі", який запам'ятався роллю кумедного Чендлера, страждав від алкогольної та наркотичної залежності. Це відбувалося просто під час зйомок серіалу. Спершу він вживав багато алкоголю, пізніше почав приймати опіоїдні болегамівні препарати: вікодин, метадон. Меттью Перрі близько 15 разів проходив реабілітацію.

У 49 років актор ледь не помер через перфорацію шлунково-кишкового тракту, спричинену передозуванням. Після двох тижнів у комі та тривалого лікування автор поборов залежність. Утім, Меттью Перрі помер Меттью Перрі помер 28 жовтня. Причиною став гострий вплив кетаміну (потужного анестетика, що використовують для лікування депресії й болю), високу концентрацію якого виявили у крові.



Актори, які боролися з залежністю / Фото з інстаграму актора

Дрю Беррімор

Популярна акторка стала популярною доволі рано, і з юного віку вона стала залежною від алкоголю та наркотиків. Знаменитість зізнавалась, що в її сім'ї теж боролися з залежностями. Вона почала вживати кокаїн у 12 років, через 5 років після дебюту в кіно. За словами зірки, її підлітковий вік минав у боротьбі з залежністю. Відтоді вона звільнилась від наркотичних речовин та стала успішною як акторка, ведуча, мама та продюсерка.



Актори, які боролися з залежністю / Фото з інстаграму акторки

Це далеко не всі зірки, які боролися з залежністю. Серед них також Мелані Гріффіт, Демі Мур, Ліндсей Лохан та інші.