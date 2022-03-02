Голлівудські прем'єри, яких не побачать Росія: підтримка України американськими кіностудіями

Все частіше лунають повідомлення від американський кіностудій про те, що вони відмовляються від гучних прем'єр у Росії. Редакція Кіно 24 розповість які саме стрічки не побачить на широких екранах країни окупанта.

Після насильницького озброєного вторгнення Росії на територію України 24 лютого українські кінокомпанії та дистриб'ютори звернулись до міжнародних кіностудій із закликом до бойкоту прокату своїх стрічок у російських кінотеатрах. В результаті свої заяви зробили найвідоміші та найбільші кінокомпанії Голлівуду.

Не пропустіть Не співчувати, а діяти: Бенедикт Кембербетч закликав світ підтримати Україну

Хто не показуватиме свої фільми в Росії

Disney

У 2021 році на фільми саме цих кіностудій припало 70% кінозборів у РФ. Тож варто очікувати, що російський глядач залишиться з російським кіно наодинці.

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі Walt Disney Company зробила заяву на 5-ий день війни Росії проти України.

Ми призупиняємо випуск прокатних фільмів у Росії, у тому числі майбутній проєкт "Я червонію" від Pixar. Ми ухвалюватимемо наступні рішення залежно від ситуації,

– мовиться у повідомленні компанії.

Також компанія пояснила: "Враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".

Warner Bros.

Прем'єра "Бетмена" з Робером Паттінсоном повинна була вийти на широкі екрани 4 березня, але її росіяни теж не побачать.

Через гуманітарну кризу в Україні WarnerMedia призупиняє показ свого повнометражного фільму "Бетмен" у Росії,

– мовиться у повідомленні.

Sony Pictures

Згодом Sony Pictures заявила, що у Росії не покажуть "Морбіус" – пригодницький фільм Marvel. Прем'єра запланована на 1 квітня. Також кінокомпанія скасувала показав усіх своїх фільмів на території держави-агресорки.

Universal Pictures

Одна з найбільших кінокомпаній Голлівуду теж заявила про призупинення запланованих прокатів картин у кінотеатрах у Росії, заявила компанія.

Universal готувала до прем'єри такі стрічки:

анімаційний фільм "Погані хлопці" – в Росії прем'єра була запланована на 24 березня,

"Швидка допомога" Майкла Бея – 7 квітня.

Зауважте Netflix заявив, що відмовляється від трансляції російських державних каналів

Paramount

Paramount опублікувала наступну заяву у вівторок вранці, 2-го березня:

Оскільки ми є свідками трагедії, що триває в Україні, ми вирішили призупинити прокат наших майбутніх фільмів у Росії, включаючи "Загублене місто" та "Їжак Сонік 2". Ми підтримуємо всіх, кого торкнулася трагедія гуманітарної кризи в Україні та на наших міжнародних ринках і продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації.