Головні прем'єри 78-го Венеційського кінофестивалю

Цьогорічний Венеціанський міжнародний кінофестиваль за рахунком 78-й. Він стартував 1 вересня з прем'єри стрічки Педро Альмодовара "Паралельні матері". Редакція Кіно 24 зібрала список прем'єр, які точно не можна пропустити.

Завершується цьогорічний Венеційський кінофестиваль 11 вересня і якщо ви не встигли ознайомитися зі стрічками, які були на ньому представлені – ось п'ятірка найцікавіших фільмів, які справді варті вашої уваги

​Цікаво Джессіка Честейн та Оскар Айзек: ніжний поцілунок на прем'єрі у Венеції – вірусне відео

"Паралельні матері"

Режисер: Педро Альмодовар.

У ролях: Пенелопа Крус, Россі Де Пальма, Айтана Санчес-Хіхон.

Сюжет стрічки

Головні героїні фільму – дві жінки, які зустрічаються у пологовому будинку: вони стали матерями в один день. Обидві заплуталися у своєму житті, обидві обтяжені самотністю та не планували вагітність. Глядачу залишається стежити за тим, як паралельно розвиваються історії жінок після знайомства і як поступово змінюються вони самі.

Трейлер фільму "Паралельні матері": дивіться відео онлайн

Ще до прем'єри навколо картини трапився невеликий скандал – Instagram видалив фотографію з постером фільму, на якому крупним планом був зображений жіночий сосок (після інциденту компанія офіційно вибачилася і розблокувала фото).

"Дюна"

Детальніше про фільм "Паралельні матері", акторський склад та деталі знімального процесу читайте у нашому матеріалі

Режисер: Дені Вільньов.

У ролях: Тімоті Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем, Ребекка Фергюсон, Джош Бролін.

Сюжет стрічки

Історія ґрунтується на однойменному романі 1965 року Френка Герберта. "Дюна" Вільньова більше тяжіє до літературного оригіналу, ніж попередня екранізація за авторством Девіда Лінча.

У фільму мовиться про події, що відбуваються в майбутньому на планеті Арракіс. Тут людей підстерігає палюче сонце, страшні монстри, запеклі міжгалактичні конфлікти, однак все це ніщо, перед можливістю володіти найціннішим ресурсом, здатним продовжувати життя.

Головний герой – Пол, якого грає Тімоті Шаламе, син герцога Лето. Їх сім'я, дім Атрейдесів, залишає планету Каладан, щоб взяти на себе управління титульною планетою. Опинившись в небезпечному світі негостинних людей, дім Атрейдесів буде спостерігати за виробництвом меланжу спеції – найбажанішого ресурсу в галактиці. Проте, все йде не так, як здається, оскільки зрадницький дім Гарконненів прагне знищити усіх Атрейдесів і забрати собі планету.

Трейлер фільму "Дюна": дивіться відео онлайн

Після прем'єри фільму критики розділились на два табори: комусь перегляд фільму приніс величезне задоволення та захват, а хтось залишився вкрай незадоволеним.

Водночас, більшість все ж схвально відгукуються про фільм. У The Guardian переконані, що "Дюна" нагадала всім, "яким повинен бути голлівудський блокбастер".

Кінокритик Стівен Вайнтрауб, Collider висловив свою схвальну думку щодо фільму у твітері, переконуючи фоловерів, що Дюна – це і є справжній новий шедевр кінематографа.

В Дюні все працює. Від дивовижної музики Ганса Циммера до приголомшливої кінематографії Грейга Фрейзера і чудових костюмів Боба Моргана і Жаклін Вест... у фільмі створюється враження, що вони вирушили на інший кінець галактики і зняли те, що насправді відбувалося,

– відзначив Стівен Вайнтрауб у своєму дописі.

"Спенсер"

Детальніше про фільм та акторів, які в ньому зіграли та сюжет читайте у нашому матеріалі

Режисер: Пабло Ларраін.

У ролях: Крістен Стюарт, Джек Фартінг, Шон Харріс, Саллі Хокінс, Тімоті Сполл.

Сюжет стрічки

У центрі фільму різдвяні вихідні в кінці 1991 року, які королівська сім'я за багаторічною традицією проводить в Сандрінгемі – заміському маєтку Єлизавети II. Шлюб Діани і Чарльза буквально руйнується на очах, навколо постійно пліткують про розлади і зради з обох сторін. Скандал не повинен затьмарити Різдво титулованого сімейства, але саме у ці дні принцеса приймає доленосне – так більше тривати не може: розлучення неминуче.

Трейлер фільму "Спенсер": дивіться відео онлайн

Зі слів режисера, хоча у фільмі показаний крихітний відрізок життя Діани, цей момент якраз дозволяє глядачам зрозуміти, якою вона була насправді.

Водночас, після перегляду фільму "Спенсер" на кінофестивалі деяким критикам, наприклад Браяну Вайнеру з Daily Mail, не вистачило "живості" у грі Крістен Стюарт.

Ви тільки спочатку бачите відмінності. Але поступово досвід голлівудської зірки примушує вас бачити лиш те, що все це – Діана. Було б важко зіпсувати зачіску 30-річної давності, але вона також подає хрипкий голос й акцент, а також цю цікаву спокусливу суміш сором'язливості і прямоти,

– написав Браян Вайнер з Daily Mail.

Разом з тим, схвальних відгуків, як про фільм так і про гру головної акторки значно більше ніж негативних. Актрису навіть включили до списку ймовірних претенденток на номінацію у категорії Найкраща актриса премії Оскар-2022.

"Остання дуель"

Детальніше про фільм "Спенсер", акторський склад та сюжет читайте у нашому матеріалі

Режисер: Рідлі Скотт.

У ролях: Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер, Бен Аффлек.

Сюжет фільму

Стрічка розповідає про події, що відбуваються на тлі Столітньої війни, та розкриває безмежну могутність чоловіків, крихкість правосуддя та відважність однієї жінки, яка готова стати проти всіх, щоб правда перемогла.

Головний герой – лицар, який повернувся з війни і дізнався, що сусід зґвалтував його дружину. Дівчині ніхто не вірить, підозрюваний все заперечує, свідків немає. Король Франції наказує, що результат конфлікту має вирішити поєдинок – він і стане останньою дозволеною дуеллю в країні.

Трейлер фільму "Остання дуель": дивіться відео онлайн

"Відблиск"

Детальніше про фільм "Остання дуель", акторський склад, знімальний процес та сюжет читайте у нашому матеріалі

Режисер: Валентин Васянович.

У ролях: Роман Луцький, Ніка Мислицька, Надія Левченко.

Сюжет фільму

Головний герой фільму – військовий лікар, який потрапив в полон під час війни на Донбасі і намагається після звільнення повернутися до нормального життя, відновити відносини з сім'єю, знайти мету і забути нарешті про увесь пережитий жах.

Трейлер фільму "Відблиск": дивіться відео онлайн