Головний актор серіалу "Гра в кальмара" підтримав Україну в Каннах: промовисте фото

Лі Чон Че, який зіграв у надзвичайно популярному серіалу "Гра в кальмара" головну роль Кі Хуна під номером 456, підтримав Україну на Каннському кінофестивалі.

Лі Чон Че з’явився в Каннах в елегантному молочному костюмі, білих сорочці та кедах. У такому вбранні він прийшов на фотосесію південнокорейської стрічки Hunt.

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Лі Чон Че, актор "Гри в кальмара", підтримав Україну в Каннах

Свій образ відомий актор доповнив синьо-жовтою хусткою.



Лі Чон Че підтримав українців в Каннах / Фото Getty images

Лі Чон Че зіграє в другому сезоні серіалу "Гра в кальмара"

Попри шалену цікавість глядачів до продовження серіалу "Гра в кальмара", ми не можемо сказати точно, скільки залишилося часу до прем’єри другого сезону. Втім, за словами режисера, якщо "все складеться вдало", продовження може вийти до кінця 2024 року.

Під час Deadline Contenders Television режисер розсекретив два гучних імені, які повертаються у другому сезоні. Це Кі Хун, якого зіграв Лі Чон Че, та Ін Хо, в ролі якого виступив Лі Бьон-Хон. Хоча повернення цих персонажів було очікуваним, це перше офіційне повідомлення від Хван Дон Хьока щодо їх повернення.

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Можливий розвиток подій навколо Кі Хуна у "Грі в кальмара"

Кі Хун є центральним героєм серіалу. Навколо цього персонажа існує безліч теорій, які пояснюють, що ж буде з ним далі. Згідно з однією, він продовжить гру, але у ролі наглядача. По-перше, на це може вказувати колір його волосся. Ви пам’ятаєте, він, перед вильотом, перефарбував волосся у рожевий – костюми наглядачів саме такого кольору. По-друге, за декілька метрів до посадки на літак, він розвернувся і пішов з новим натхненням і грандіозними планами.

Перед тим, в аеропорту він побачив процес відбору учасників до нової гри. Він не встиг поговорити з "рекрутером", однак, встиг забрати картку у нового "кандидата". Зателефонувавши за номером картки, Кі Хун ще раз поговорив з фронтменом, зрозумівши, що організація все ще спостерігає за ним. Відмовившись сісти у свій літак, на якому він повинен був побачити свою дочку, Кі Хун хоче помститися винним.

За словами Хван Дон Хьока, альтернативний фінал змінив би сюжетну лінію другого сезону. "Якби Кі-Хун сів у цей літак, можливо, другий сезон був би про те, як він переживає травму від того, що бачив, як помирають 455 людей, хоч і перебував у сонячному Лос-Анджелесі, в компанії своєї дочки. Але фінал першого сезону був побудований так, щоб потрапити у джерела антиутопічних ігор, в яких опинився Кі-Хун".

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