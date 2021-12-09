HBO показав перший кадр зі спецепізоду "Гаррі Поттера": фото підірвало мережу

Услід за приголомшливим тизером спеціального епізоду "Гаррі Поттера" студія HBO Max презентувала перший кадр зі стрічки. Фото з Еммою Вотсон, Деніелом Редкліффом і Рупертом Грінтом підірвало мережу.

Творці спеціального епізоду про чарівника Гаррі Поттера опублікували перше офіційне фото з фільму. Кадр швидко розлетівся мережею та підкорив серця шанувальників франшизи.

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На світлині зображені головні герої фільму – Гаррі, Рон і Герміона, ролі яких виконують Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон. Вони дружньо сидять за столом, ймовірно, у Гоґвортсі, та щось обговорюють.



Офіційний кадр зі спецепізоду "Гаррі Поттера" / Фото з твітера HBO Max

"Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу": що відомо

З нагоди 20-річчя виходи першої частини фільму HBO Max готує для прихильників чарівника Гаррі Поттера та його друзів спеціальний епізод. Він покликаний "віддати шану всім, на чиє життя вплинув цей культурний феномен".

У фільмі покажуть, як актори поттеріани побували в оригінальних декораціях Гоґвортсу, вони розкажуть про історію створення стрічок та деталі зйомок.

В епізоді знімуться всім відомі та улюблені актори: Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон, Роббі Колтрейн, Гері Олдман, Хелена Бонем Картер та інші.

Важливо зауважити, що не запросили лише Джоан Роулінг – авторку книжок про Гаррі Поттера. Все через її скандальні висловлювання про трансгендерів. У мережі вже обурюються з цього приводу, однак у спецепізоді покажуть архівні фото за її участю.