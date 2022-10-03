"Щоб жити далі, треба працювати над своєю травмою": відверте інтерв’ю зі сценаристом фільму БУЧА

Нещодавно презентували тизер першого художнього фільму про Бучу. У мережі почали з’являтися обурливі коментарі про недоречність фільмування ігрового кіно під час війни. Ми поговорили з продюсером та сценаристом стрічки "БУЧА" Олександром Щуром, який наголосив на важливості цього фільму.

В інтерв’ю 24 каналу Олександр Щур поділився, що його надзвичайно вразила історія волонтера Костянтина Гудаускас, який врятував в Україні сотню людей від російської агресії. Це стало поштовхом для створення фільму про Бучу. Крім того, продюсер сам з вагітною дружиною виїжджав з Вишгорода під обстрілами. До того ж два роки тому втратив доньку, тому добре розуміє горе тих людей, які раптово втратили своїх рідних.

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Інтерв’ю з Олександром Щуром про фільм "БУЧА"

Як історія Костянтина Гудаускаса надихнула Олександра Щура на створення фільму про Бучу

Вітаю, Олександре. Нещодавно відбулася презентація трейлеру фільму "БУЧА". Відомо, що весь зал плакав. Розкажіть, коли з’явилася ідея створення цієї стрічки? В який момент ви остаточно вирішили, що це буде фільм?

Добрий день! Ідея фільму виникла тоді, коли з інтерв’ю у ЗМІ я дізнався історію Костянтина Гудаускас – литовського єврея, громадянина Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та рятував українців від росіян під час війни з Бучі, Ворзеля та інших окупованих міст. Мені стало зрозуміло, що це дуже сильна міжнародна історія.

Бо недостатньо показати жахи окупації, треба показати історію добра та людяності. Саме такий фільм буде і цікавим, і донесе правильні меседжі.

Костянтин Гудаускас – литовський єврей, громадянин Казахстану, активіст, який отримав політичний притулок в Україні й живе у Бучі. З початком російського вторгнення завдяки своєму казахському паспорту має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити звідти мирних жителів. Костянтин не тільки врятував 203 людини, а й на власні очі бачив весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.

Костянтин Гудаускас на прем’єрі тизеру фільму "Буча" / Фото пресслужби

"Ця історія дуже особиста": про втрату доньки та евакуацію під обстрілами з вагітною дружиною

Раніше ви працювали тільки з комедійними проєктами, чи не так? Як наважилися стати автором драми?

Це не зовсім так. У моєму резюме є декілька успішних драмеді (комедійних драм), наприклад 4-серійний серіал "18-річний олігарх". А головне, що ця історія дуже особиста. Я сам жив у Вишгороді й ми з вагітною дружиною виїжджали під обстрілами. Потім був волонтером, багато спілкувався з нашими військовими, з біженцями, з людьми, хто відчув біль втрати.

Два роки тому я сам пережив особисту трагедію – моя 7-річна донька Крістіна впала в кому від невідомої хвороби, і після двох місяців боротьби за життя, так і не прийшовши до тями, її не стало. Тому я, як батько, дуже співчуваю і розумію горе тих людей, хто раптово втратив своїх рідних.

Я розумію їхній біль, і відчуваю, щоб жити далі, треба працювати над своєю травмою.

Що відомо про Олександра Щура Олександр Щур – продюсер, сценарист, актор. 14 років працював у компанії "95 квартал", писав сценарії до телешоу та фільмів, серед яких: "Я, ти, він, вона", "Сім'я на рік", "Побачення у Вегасі", "18-річний олігарх", "Втікачі" та інші. Олександр Щур – продюсер, сценарист, актор. 14 років працював у компанії "95 квартал", писав сценарії до телешоу та фільмів, серед яких: "Я, ти, він, вона", "Сім'я на рік", "Побачення у Вегасі", "18-річний олігарх", "Втікачі" та інші.

Художнє кіно може буде методом лікування ПТСР, – про важливість ігрового кіно під час війни

Сьогодні чимало фільмів є документальними. Ви все ж вирішили зняти ігрову картину. Через це було чимало суперечок в мережі, мовляв, зараз не час для створення ігрових фільмів. Тож поясніть свою позицію. Як ви вважаєте, українці готові побачити ігрове кіно про Бучу?

Повертаючись до попередньої відповіді, саме художнє кіно може буде методом лікування ПТСР – коли людина поступово наближається до джерела стресу та вчиться співіснувати з ним. Документальні фільми у цьому контексті важчі, оскільки демонструють реальні події та справжні кадри. Ми розуміємо, що можуть бути різні думки, але на презентації тизеру у залі було багато мешканців Бучі та Ворзеля, тих, хто пережив окупацію, і їхня думка була такою: "Це кіно тяжке, але воно важливе".

"БУЧА" 2023: дивіться тизер фільму

Хто зіграє російського солдата у фільмі "БУЧА"

У трейлері ми бачили російського солдата, який вбиває чоловіка на очах у дитини. Розкажіть про акторський склад, як ви шукали героїв?

На жаль, ця подія справді мале місце 4 березня на площі "Агробутпостача". Частково фрази головного злочинця взяти нами зі слів свідків тієї трагедії. На наш погляд, актор В’ячеслав Довженко дуже правдиво втілив образ російського ФСБшника. Настільки, що під коментарі в ютубі, де ми виклали тизер, прийшли прихильники "руського миру" та почали писати, що він (ФСБшник) все правильно каже, що якби всі були такі сильні, як він, Росія б не програла. Це жахливо, але демонструє, що ми правильно вгадали та передали їхні імперські шовіністичні ідеї.

Що стосується інших акторів, то кастинги тільки починаються і будуть тривати декілька місяців.

Як відбувалися зйомки тизеру і для чого стрічці психолог

Буча, звірства росіян на Київщині, безперечно, складна тема. Чи працюють у вашій команді психологи?

Ми консультувались з психологами, як ця картина вплине на тих, хто пережив окупацію. Ми почали знімати тизер о 6-й годині ранку, попередньо підготувавши знімальний майданчик. І одна порада була від них – під час зйомок уникати різких звуків. Саме тому на зйомках тизеру, ми звук пострілу і вогонь з пістолета додавали на постпродакшн.

А самі зйомки, де були солдати у російській формі, робили рано-вранці й перекривали територію так, що побачити їх можна було тільки здалеку.

Фільм "БУЧА" – зйомки тизеру / Скриншот

Зйомки фільму відбудуться зимою. Чи буде Буча локацією фільмування?

Так, ми хочемо зняти декілька сцен саме у Бучі й Ворзелі. Але це насамперед поїздки головного героя на машині або загальні кадри з дронів. Багато такого матеріалу у нас вже є. Саме бойових сцен у нашому фільмі практично немає.

Чи є вже фінансування на фільм?

Часткове фінансування є, але ми продовжуємо пошук інвесторів або спонсорів. Основні гроші будуть потрібні, коли стартуватимуть основні зйомки. Ми б хотіли, щоб це відбулося не пізніше кінця лютого 2023 року.

Реакція місцевих жителів Бучі на зйомки драми

Чи спілкувалися з місцевими жителями й, чи розповідали, що будете знімати фільм? Чи пам’ятаєте їхню реакцію?

Всі ті, з ким ми особисто спілкувалися і пояснювали мету фільму, нас у цьому підтримували. А це декілька десятків людей. Приблизно у всіх однакова реакція – це дуже тяжка і важка тема, але ми хочемо, щоб світ побачив, що відбувалося тут не просто з новин, а дізнався і пережив ці трагедії. Щоб нам допомагали у нашій боротьбі з агресором до остаточної перемоги.

Фільм "БУЧА" – зйомки тизеру / Скриншот

Що найбільше вразило Олександра Щура у Бучі після деокупації

Коли ви вперше відвідали Бучу після звірств окупантів і її звільнення? Що вас найбільше вразило?

Я зустрічався з прототипом головного героя, з людьми, кого він врятував, а також ми об’їздили всі місця подій ще під час початку роботи над сценарієм у квітні. Тоді мене дуже вразили ще неприбрані, розстріляні машини з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися.

Яким буде наше кіно після перемоги, – думка сценариста

На вашу думку, як розповідати світові про війну Росії проти України? І чому це важливо?

Все, що працює на Україну, працює проти Росії, тому ми повинні використовувати всі можливості: інтерв’ю, документалки, художні фільми, кліпи, виступи та участь наших представників на будь-яких майданчиках.

Наша мета, щоб народи Заходу не втомлювались, а навпаки, підтримували нас та змушували це робити своїх політиків.

Навіть якщо війна швидко завершиться нашою перемогою, чого ми всі дуже бажаємо, нас чекає попереду довгий період відбудови держави.

Яким буде наше кіно після перемоги?

В України є шанс почати виробляти кіно та серіали світового рівня. Цьому допоможуть наші зв’язки, які з’явились під час війни, та актуальність України. Але для цього потрібні декілька важливих речей:

продовжувати знімати під час війни, щоб не втратити фахівців і досвід;

брати у розробку насамперед ті теми, які цікавлять весь світ, не зациклюватися на тільки наших проблемах;

робити якісний сучасний контент. Якщо ми це зможемо, то будемо отримувати гроші на виробництво зі всього світу, що своєю чергою дасть змогу робити якісніший контент.

Постер фільму "Буча" / Фото пресслужби