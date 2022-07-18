Біля зруйнованого житла: в Ірпені розпочали зйомки фільму про війну

В Україні розпочали зйомки документальної стрічки "ZЛО". Зараз знімальна команда знаходиться в Ірпені. Фільм розповість про повномасштабне вторгнення росіян.

Про фільмування стрічки розповів Дмитро Кулеба у телеграмі. Вона матиме назву "ZЛО" і складатиметься із трьох частин.

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В Ірпені знімають фільм про повномасштабне вторгнення росіян

Як повідомив Кулеба, знімальна група разом з ним пройшлася одним із найбільш зруйнованих житлових масивів Ірпеня.

У фільмі він пригадав, як вранці 24-го лютого взяв слухавку і почув на фоні розмови вибухи. "Тоді мені повідомили, що по всій лінії кордону відбуваються бойові зіткнення. Сили, які заходили зі сторони білорусі, в декілька разів перевищували наші. О 05:30 я прибув на робоче місце, де перебував до середини березня – це був один важкий довгий день", – доповнив він.

Також він згадав про про візити закордонних делегацій, які відвідують руїни міст Київщини, починаючи з квітня цього року, одразу після деокупації області.

Зараз Київщина звільнена від рашистів, проте Україна продовжує бій з окупантами. Вірю, що ми переможемо. Усе буде Україна!,

– написав Дмитро Кулеба.

Фільм "ZЛО" зйомки в Ірпені / Фото з телеграму Дмитра Кулеби

Які фільми знімають в Україні після 24 лютого

"ZЛО" – це один із документальних стрічок, які знімають про війну Росії проти України. Нагадаємо, нещодавно Генштаб анонсував короткометражний фільм, в якому покажуть дві дзеркальні ситуації: телефонну розмову російського солдата з матір'ю і воїна ЗСУ, який теж спілкується зі своєю мамою.

До того ж про перший місяць війни розкаже картина "Наперекір усьому" (Against All Odds). Творча команда повідомила, у стрічці йдеться про те, як Україні вдалося не лише зірвати "бліцкриг" від другої армії світу, яка перевершує українську за кількістю і силою, а й завдати агресору суттєвої поразки під Києвом.

А команда проєкту "День, коли я зустрів Спайдермена" знайшла ресурси, можливості й зайнялася виробництвом художньої стрічки про хлопчика з Бучі.

Крім цього, Ектор Хіменес-Браво став режисером фільму про боротьбу українців з війною на кулінарному фронті. Усі кошти з показів підуть на потреби ЗСУ.