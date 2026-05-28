Чи можна дивитись онлайн фільми, які перемогли на Каннському кінофестивалі-2026

З 12 по 23 травня у французькому місті Канни відбувся 79-й Каннський кінофестиваль. Переможців цьогорічного фестивалю оголосили 23 травня.

Тож багатьом прихильникам якісного кіно вже кортить переглянути стрічки, які здобули найвищі відзнаки. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи вже можна подивитися фільми-переможці Каннського кінофестивалю онлайн.

Чи можна дивитись онлайн фільми, які перемогли на Каннському фестивалі?

Відгримів 79-й Каннський кінофестиваль, який наробив чимало галасу в мережі. І хоча подія вже завершилася, новини про неї й досі активно обговорюють. Зокрема, багато уваги привертають фільми, які стали лауреатами Каннського кінофестивалю 2026 року та справжнім відкриттям для глядачів. Тож не дивно, що багато хто вже хоче переглянути ці стрічки. Зокрема, ось ці фільми:

Головну нагороду фестивалю – "Золоту пальмову гілку" – цьогоріч отримав румунський режисер Крістіану Мунджіу за драму "Фіорд" . Раніше ми писали більше про цю стрічку, тому за посиланням читайте, що потрібно знати про фільм, який здобув головну нагороду Каннського кінофестивалю.

. "Мріяна пригода" – німецька кримінальна драма, яка здобула Приз журі.

– німецька кримінальна драма, яка здобула Приз журі. "Батьківщина" – польський фільм режисера Павела Павліковського, який відзначили нагородою за найкращу режисуру.

Усі ці фільми були представлені на Каннському кінофестивалі. Наразі подивитися їх онлайн, на жаль, неможливо. Імовірно, спершу стрічки вийдуть у кінотеатральний прокат, а вже згодом з'являться на стримінгових платформах.

Який фільм отримав гран-прі на Каннському кінофестивалі?

Гран-прі присудили фільму "Мінотавр" російського режисера Андрія Звягінцева. Нагадаємо, що зі сцени Каннського фестивалю режисер звернувся до Путіна російською мовою та попросив "завершити цю бійню".

Водночас рекомендувати українським глядачам до перегляду фільм "Мінотавр" видається недоречним. Адже над ним працював так званий "хороший росіянин", який не називає війну війною та продовжує публічно спілкуватися мовою країни-агресорки.

Натомість існує чимало сильних українських фільмів про війну, які варто переглянути, зокрема: "2000 метрів до Андріївки", "20 днів у Маріуполі", "Порцелянова війна" та інші.