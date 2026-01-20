Де зараз Катерина Кузнєцова, яка була в стосунках з росіянином

Катерина Кузнєцова – одна з найпопулярніших українських акторок сучасності. Ви могли бачити її в серіалі "Кохання та полум'я", де Катерина зіграла одну з ключових ролей.

8 січня на великих екранах відбулась прем'єра фільму "Випробувальний термін", у якому глядачі також можуть побачити акторку. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Катерина та як змінилося її життя.

Де зараз Катерина Кузнєцова?

Після 2014 року Катерина Кузнєцова була однією з тих акторок, які продовжили свою кар'єру в Росії. Втім після початку повномасштабної війни вона проявила чітку проукраїнську позицію та відкрито говорить про війну.

У той період акторка перебувала у стосунках із росіянином. Щоправда, проживали вони за кордоном, адже її ексбойфренд не підтримував путінський режим і був категорично проти життя в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік відкрито засудив війну, а подружжя виїхало з Росії та оселилося на острові Тенерифе. Максим навіть розглядав можливість отримання українського громадянства.

Однак нещодавно стало відомо, що Катерина Кузнєцова розірвала стосунки з нареченим і нині є холостячкою.

Ми з Максом більше не разом. Було класно. Зі словами великої вдячності та, звісно, з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво,

– писала тоді Катерина Кузнєцова.

Їхні стосунки не витримали відстані: колишній коханий акторки проживав і будував бізнес за кордоном, тоді як Катерина більшу частину часу перебуває в Україні, де будує кар'єру та знімається в кіно.

Наразі Катерина Кузнєцова є однією з найбільш затребуваних українських акторок. Вона активно співпрацює з українськими брендами, грає в театрі та знімається у фільмах і серіалах.

Щодо особистого життя, серце Катерини нині вільне. Акторка неодноразово зізнавалася, що її не приваблюють класичні стосунки – вона любить, коли обранець є спонтанним і вміє дивувати.

У якому фільмі нещодавно зіграла акторка?

8 січня в українських кінотеатрах відбулась прем'єра фільму "Випробувальний термін", у якому Катя зіграла головну роль.

Це дотепна українська романтична комедія про довіру, другі шанси та нові початки. Історія доводить, що навіть найзапекліша конкуренція може несподівано перетворитися на справжнє кохання.

У центрі сюжету – Поліна, гламурна донька успішного бізнесмена, яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона змушена розпочати все з нуля й опиняється на випробувальному терміні в рекламній агенції. Протягом місяця Поліна змагається за посаду з Романом – амбітним і принциповим колегою, який дивиться на світ зовсім інакше.

Професійне суперництво поступово переростає в конфлікти, несподівані зближення та ситуації, де межа між роботою й особистими почуттями стає майже непомітною.