Знайомі обличчя та абсолютно нові герої: хто зіграє у 2 сезоні "Кави з кардамоном"
- 2 сезон "Кави з кардамоном" називається "Сила землі" і прем'єра запланована на осінь 2025 року.
- До акторського складу повернуться Олена Лавренюк, Тарас Цимбалюк, а також приєднаються нові актори, зокрема Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар та Ада Роговцева.
- Головна тема нового сезону буде боротьба за землю, сім'ю, честь і свободу, а історія Анни буде зосереджена на коханні.
Українська історична драма "Кава з кардамоном" підкорила глядачів неймовірним сюжетом, талановитою грою акторів та захопливою атмосферою. Цього року серіал повернеться з новим сезоном, що отримав назву "Сила землі".
Восени 2025 року відбудеться довгоочікувана прем'єра 2 сезону "Кави з кардамоном". Кіно 24 розповість, хто з акторів з'явиться у нових епізодах.
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Які актори з'являться у "Силі землі"?
До своїх ролей повернуться одні з головних акторів – Олена Лавренюк, яка грає Анну Марецьку.
Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу
Також глядачі знову побачать Тараса Цимбалюка в ролі Андрія.
Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу
Олексій Гнатковський, який долучився до 2 сезону, гратиме кавалера Анни, Стефана Терлецького.
Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу
Олександр Кобзар виконає роль Павла Крушевського, ще одного кавалера героїні.
Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу
До акторського складу серіалу також приєднається Ада Роговцева, яка втілить роль герцогині.
Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу
Також серед нових акторів – Андрій Баландюк, Андрій Малінович, Володимир Ямненко, Марія Краснощок, Євген Матвієнко, Тетяна Семененко, Андрій Жила, Наталія Циганенко.
Актори 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото з інстаграму серіалу
Що відомо про сюжет 2 сезону "Кави з кардамоном"?
Наразі мало відомо, що відбуватиметься у нових епізодах. Головною темою буде боротьба за свою землю, сім'ю, честь і свободу. Та водночас основною історією Анни залишатиметься кохання.
Анна постане не в ролі наївної дівчини, а жінки, яка розуміє, що таке втрата, і який дорогий є рідний дім.