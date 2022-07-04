Кейт Бланшетт одягла синьо-жовтий костюм в підтримку України – його продадуть на аукціоні

Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Австралійська кіноакторка Кейт Бланшетт вбралася у синьо-жовтий костюм, який згодом продадуть на аукціоні.

Кейт Бланшетт є послом доброї волі ООН та неодноразово висловлювалась на знак підтримки України. Раніше голлівудська актриса записала відеозвернення із закликом підтримати пожертви для українського населення, яке постраждало від війни Росії проти України.

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Кейт Бланшетт одягла синьо-жовтий костюм в підтримку України

Окрім акторської діяльності, Кейт Бланшетт є послом ООН доброї волі з питань біженців. Образ Кейт Бланшетт у синьо-жовтому костюмі показала зіркова стилістка Елізабет Стюарт, яка, власне, і працювала над цим вбранням.

Елегантний костюм належить бренду Grayscale, який створив капсульну лінійку одягу в підтримку України. Згодом, як повідомила стилістка, його продадуть на благодійному аукціоні.



Кейт Бланшетт одягла синьо-жовтий костюм в підтримку України / Фото з інстаграму Елізабет Стюарт

Фільмографія Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт – двічі володарка Оскара, триразова лауреатка премій Золотий глобус (1999, 2008, 2014 роки), BAFTA (1999, 2005, 2014 роки), і премії Гільдії кіноакторів США (2004, 2005, 2014 роки).

Американська актриса найбільш відома завдяки неймовірним виконанням ролей у таких фільмах:

"Єлизавета" (1999, премії BAFTA та Золотий глобус за найкращу жіночу роль);

"Авіатор" (2005, премії Оскар та BAFTA за найкращу жіночу роль другого плану);

кінотрилогії "Володар Перснів" (2001 – 2003 роки).

За фільм "Жасмин" акторка здобула премію Оскар, премію BAFTA та премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль. У творчому доробку зірки ще такі стрічки:

"Місіс Америка" 2020 рік;

"Алея жаху" 2021 рік;

"Не дивіться вгору" 2021 рік;

"Піноккіо" 2022 рік;

"Бордерлендс" 2022 рік.

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