Кіно – найпопулярніший вид дозвілля у 2021 році: результати опитування

Соціологічна група "Рейтинг" щорічно проводить онлайн-опитування українців про емоції та заняття. Так от цього року з’ясувалося, що найпопулярнішим видом дозвілля стало кіно.

З результатів дослідження стало відомо, що похід в кіно більше приносить радості українцям, аніж просто фільми й серіали, переглянуті вдома. Однак, цьогоріч українці мало ходили в кіно.

Читайте також Руйнуємо міфи в кіно: 5 популярних стереотипів про казино, які нам нав’язує Голлівуд

Менш як 10 % опитаних відвідували кінотеатри. Цікаво, що жінки відносно частіше дивились фільми та серіали, аніж чоловіки. Водночас чоловіки більше переглядали спортивні матчі та грали в комп’ютерні ігри.

Щодо підсумків у кіно, що підготувала редакція Кіно 24, читайте: