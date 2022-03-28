Кіноакадемія могла показати відео Зеленського на Оскарі, але відмовилася: в чому причина

Помічники президента України Володимира Зеленського лобіювали в академії показ відео на церемонії в останню хвилину, але натомість продюсери віддали перевагу хвилині мовчання.

Як ви вже зрозуміли, виступ Зеленського не відбувся. Відомо, що президент був готовий розповісти про війну в Україні, однак, кіноакадемія вирішила інакше, повідомляє 24 канал. Як вона це пояснила – читайте нижче.

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Прагнення підтримати Україну під час вручення Оскара почалося тиждень тому, після того, як Зеленський зателефонував кінозіркам Мілі Куніс та Ештону Кутчеру. Нагадаємо, вони зібрали для України 35 мільйонів доларів і на цьому наразі не зупинилися.

Потім актриса Емі Шумер, вона ж ведуча Оскара-2022, звернулася до продюсерів дозволити Зеленському з’явитися на Оскарі через відеозв’язок.

Зеленський був готовий виступити під час Оскара-2022

Президент Володимир Зеленський, безумовно, присвятив більшу частину своїх публічних виступів закликам західних країн надати смертоносну зброю для боротьби з росіянами: танки, літаки та ракети.

Але Зеленський, який до того, як стати президентом, знімався в романтичних комедіях і виступав у жанрі стендап, також наполягав на тому, щоб знаменитості та артисти виступали на захист його країни, що, за словами його помічників, є спробою зміцнити глобальну силу України.

Ми живемо в сучасному світі та знаємо, що особи, які формують громадську думку, знаменитості є важливими,

– сказала Катерина Згуладзе, ексзаступниця міністра внутрішніх справ України.

Сьогодні вона бере участь у зусиллях українського уряду щодо завоювання підтримки художників, музикантів та знаменитостей, бо, за її словами "не лише політики формують цей світ".

Згуладзе доповнила: "Зараз у всьому світі існує справжня солідарність з Україною. І ця солідарність викликана не несамовитими образами зруйнованих міст і людських трагедій, а цінностями, які ми всі поділяємо".

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Організатори Оскара казали, що згадають про війну

Перед шоу організатори заявили, що про війну буде йти мова. Але Зеленського вирішили не показувати.

"Стурбованість, про яку нам сказали, полягає в тому, що вони не хочуть надмірно політизувати шоу", – сказав Браян Кіт Етерідж, який допомагав координувати роботу українського уряду з академією за допомогою Міли Куніс, актриси українського походження та її чоловіка Ештона Кутчера. – Якщо Зеленський просто скаже "дякую", це нагадає людям і може зібрати мільйони доларів. Це така гігантська платформа, щоби показати його обличчя".

Виступаючи на пресконференції у четвер, 24 лютого, продюсери Оскара заявили, що мають намір вшанувати пам'ять жертв війни.

Ми будемо дуже вдумливо ставитись до того,

– заявив Вілл Пекер, продюсер церемонії вручення Оскара.

Хвилиною мовчання жерв війни в Україні таки вшанували, але не згадали про Росію та не засудили її агресивні дії.

Водночас комедійна актриса Ванда Сайкс, одна з ведучих у церемонії, зазначила щодо Зеленського: "Хіба він зараз не зайнятий?".

Таким чином, Зеленський не з'явився на Оскарі-2022. Попри те, що українських уряд вимагав підтримки під час шоу у будь-якій формі, щоб ще більше розповісти про жахіття, які відбуваюся в Україні. Але Голлівуду, як зазначають українці в соцмережах, не до нас.

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Як відреагували українські політики

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк сказав, що "важливо те, що відбувається на місцях".

Кожен робить те, що може. Я не знаю, чи змінив би ситуацію ще один виступ Зеленського. Але добре, що ті, хто це ініціює, хочуть це зробити. Усі хочуть допомогти, чим можуть,

– доповнив він.

Також Данилюк сказав, що "зрештою нам потрібні результати", такі як постачання винищувачів, танків чи ракет для української армії.

Президент України Володимир Зеленський на всіх фронтах прагне донести до широкої аудиторії, і особливо до країн, які постачали зброю, моральний обов'язок підтримки України у війні.

Загалом Зеленський справді стежить за новинами з Голлівуду і шукає можливості для підтримки,

– заявив радник глави адміністрації президента Сергій Лещенко.

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Шон Пенн закликав бойкотувати Оскар, якщо не ньому не виступить Зеленський

Нагадаємо, Шон Пенн, який знімав документальний фільм в Україні, коли почалася війна, і закликав до бойкоту вручення Оскара, якщо Зеленському не дозволять з'явитися на відео. Крім цього, він пообіцяв позбавити себе нагород, якщо академія зневажливо поставиться до українського лідера. На хвильку, нагородні статуетки виготовлені із позолоченої бронзи. Він їх пообіцяв знищити.

Однак, на Оскарі відповіли й Шону Пенну щодо виступу Зеленського на церемонії. Зокрема, вище згадана Ванда Саймс, яка була ведучою шоу, сказала йому не лізти у чужі справи. А продюсер Вілл Паркер зазначив, що кожен має свою думку, але, якщо Шону не треба його нагород, може віддати йому.

Я б йому сказав: "Шоне, брате, не знищуй свою статуетку, гаразд? Віддай її мені. У мене немає Оскара. Я приберу з неї твоє ім'я і напишу своє",

– сказав Паркер.

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