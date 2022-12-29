Український фільм "Клондайк" покажуть в кінотеатрах Тайваню

Український драматичний фільм "Клондайк", знятий режисеркою Мариною Ер Горбач, покажуть в кінотеатрах Тайваню. Прокат стрічки почнеться в останній день 2022 року – 31 грудня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила режисерка Марина Ер Горбач. Фільм "Клондайк" розповідає про життя сімейної пари на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

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"Клондайк" покажуть в кінотеатрах Тайваню

Назвемо цей реліз "новорічний подарунок Китаю" – "Клондайк" в кінотеатрах Тайваню з 31 грудня,

– написала Марина Ер Горбач.



Постер фільму "Клондайк" покажуть у Тайваню / Скриншот допису Марини Ер Горбач

У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.

Внутрішній світ героїв у 2014 році абсолютно відповідає внутрішньому стану українців у 2022 році, він, безперечно, актуальний досі. І це одна з його особливостей! Як тоді, так і зараз постає вибір перед українцями – покидати домівку чи залишитися. Ми бачимо емоційний неспокій героїв, пізніше – прийняття ситуації, але продовжуються пошуки зради та правди, бачимо сумніви. В результаті Марина Ер Горбач зводить до того, хто насправді є нашим ворогом, але робить це дуже обережно.

В ефірі 24 каналу Марина Ер Горбач розповіла про те, як виникла ідея сценарію до стрічки. У 2016 році її турбувало те, що світ не називає війну війною, тому вирішила показати це у формі кіно як режисерка. "Для того, щоб допомогти самій собі, менше боятися і чинити спротив, я вирішила зробити фільм, в якому героїня мистецьким чином виявиться у фіналі сильнішою за війну", – сказала вона.

"Клондайк" 2022: дивіться трейлер фільму

Міжнародне визнання стрічки