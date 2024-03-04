Коли та де дивитися Оскар-2024: дата і час проведення головної кінопремії року

4 березня 2024, 15:52
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Наближається 96-та церемонія нагородження премії Оскар. Ця довгоочікувана кіноподія відбудеться в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 10 березня 2024 року.

23 січня, нарешті оголосили номінантів на щорічну премію Оскар, а зовсім скоро дізнаємось, хто ж отримає золоту статуетку та всесвітнє визнання у світі кіно. Коли та де переможці отримають свої нагороди – читайте далі.

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Оскар-2024: дата та час проведення

Коли та де відбудеться церемонія нагородження

Нагородження відбудеться в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 10 березня 2024 року. Церемонію вручення престижної кінопремії можна буде переглянути у ніч з 10 на 11 березня о 20:00 за американським часом та о 03:00 годині ночі за часом України.

Де можна буде подивитись онлайн

Трансляція Оскара-2024 відбудеться на американському телеканалі ABC.

Раніше українські глядачі мали змогу дивитися цю подію на телеканалі Суспільне Культура, проте наразі ще не підтверджено, чи буде це можливо й у 2024 році, оскільки канал офіційно не повідомив про цю інформацію.

До речі, ведучим церемонії нагородження премії цього року стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Це буде його четверта участь у ролі ведучого на церемонії Оскар. Джиммі вже був ведучим у 2017, 2018 і 2023 роках.

Номінанти на категорію "Найкращий фільм"

  • "Американське чтиво"
  • "Анатомія падіння"
  • "Барбі"
  • "Залишені"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Маестро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Минулі життя"
  • "Бідолашні створіння"
  • "Зона інтересів"

Обирайте своїх фаворитів та вболівайте за український документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який номінований у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Автор: Ольга Паньків