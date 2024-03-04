Коли та де дивитися Оскар-2024: дата і час проведення головної кінопремії року

Наближається 96-та церемонія нагородження премії Оскар. Ця довгоочікувана кіноподія відбудеться в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 10 березня 2024 року.

23 січня, нарешті оголосили номінантів на щорічну премію Оскар, а зовсім скоро дізнаємось, хто ж отримає золоту статуетку та всесвітнє визнання у світі кіно. Коли та де переможці отримають свої нагороди – читайте далі.

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Оскар-2024: дата та час проведення

Коли та де відбудеться церемонія нагородження

Нагородження відбудеться в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 10 березня 2024 року. Церемонію вручення престижної кінопремії можна буде переглянути у ніч з 10 на 11 березня о 20:00 за американським часом та о 03:00 годині ночі за часом України.

Де можна буде подивитись онлайн

Трансляція Оскара-2024 відбудеться на американському телеканалі ABC.

Раніше українські глядачі мали змогу дивитися цю подію на телеканалі Суспільне Культура, проте наразі ще не підтверджено, чи буде це можливо й у 2024 році, оскільки канал офіційно не повідомив про цю інформацію.

До речі, ведучим церемонії нагородження премії цього року стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Це буде його четверта участь у ролі ведучого на церемонії Оскар. Джиммі вже був ведучим у 2017, 2018 і 2023 роках.

Номінанти на категорію "Найкращий фільм"

"Американське чтиво"

"Анатомія падіння"

"Барбі"

"Залишені"

"Вбивці квіткової повні"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Минулі життя"

"Бідолашні створіння"

"Зона інтересів"

Обирайте своїх фаворитів та вболівайте за український документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який номінований у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".