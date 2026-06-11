Для яскравого настрою: подивіться ці фільми у компанії друзів

Можливо, у вас на вихідні дні запланована зустріч із друзями. Одним із способів провести гарно час, може бути перегляд комедійної стрічки.

24 Канал підготував декілька культових комедій, які точно подарують гарний настрій. Тому можете сміливо запасатись смаколиками та напоями, щоб провести час у компанії близьких людей.

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"Третій зайвий", 2012

Рейтинг IMDb: 6,9

Джон закоханий у красуню Лорі, у нього чудова робота та великі плани на майбутнє. Але в їхні стосунки втручається третій, давній друг Джона – Тед (до слова, це м'яка іграшка, яка вміє говорити і живе повноцінним життям). Такий феноменальний товариш стає справжньою загрозою для особистого життя головного героя.

"Третій зайвий": дивіться трейлер фільму онлайн

"Диктатор", 2012

Рейтинг IMDb: 6,5

Цей комедійний фільм розповідає про "героїчну історію" диктатора, який ризикує власним життям, щоб у жодному разі не допустити демократію у свою країну. Цікаво, що коли картина вийшла у світ, то її показ заборонили у декількох країнах.

"Диктатор": дивіться трейлер фільму онлайн

"Однокласники", 2010

Рейтинг IMDb: 6,0

Через 30 років після перемоги у шкільному чемпіонаті з баскетболу, п'ятеро найкращих друзів дитинства зустрічаються знову. Вони дуже різні, але їх пов'язує міцна дружба.

"Однокласники": дивіться трейлер фільму онлайн

Також варто звернути увагу на серію культових комедійних фільмів "Американський пиріг". Стрічки мають вікову категорію 16+, та свого часу вони наробили неабиякого галасу серед глядачів.