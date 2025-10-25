З часом фільми про таємних агентів трансформувалися й почали поєднувати у собі гумор та комедію. 24 Канал розповість про цікаві шпигунські комедії, які одні з найкращих у своєму жанрі.

"Kingsman: Таємна служба"

Комедійний бойовик розповідає про життя молодого хлопця, який став злочинцем. Еґґсі дуже розумний, відслужив у морській піхоті, але обрав хибний шлях. Раптом він знайомиться з Гаррі, якого колись врятував батько Еґґсі. Той розповів хлопцю про секретну організацію, в якій він працює агентом. Гаррі пропонує товаришу пройти навчання, щоб також стати членом команди.

"Kingsman: Таємна служба": дивіться трейлер онлайн

"РЕД"

У центрі сюжету – Френк Мозес, оперативник ЦРУ, який живе щасливим життям після відставки. Та одного разу загін важкоозброєних бійців приходить прямо у його дім. Чоловік вирішує втікати, взявши з собою працівницю його пенсійної контори. Френк хоче з'ясувати, що відбувається, тож звертається до інших старих колег у відставці.

"РЕД": дивіться трейлер онлайн

"Шпигунка"

Усе своє життя Сьюзен Купер мріє стати секретним агентом. Щоб досягнути своєї мрії, вона влаштувалась у ЦРУ, однак їй дісталась вкрай нудна посада – аналітик та координатор шпигуна Бредлі Файна. Одного разу агента відправляють на завдання в Болгарію, щоб викрити злочинця, який перевозить небезпечну бомбу. Та безглуздий випадок ставить всю операцію під загрозу.

"Шпигунка": дивіться трейлер онлайн

"Агент Джонні Інгліш"

Анент англійської розвідки Джонні Інгліш має особливе завдання: охороняти головну реліквію країни, – корону, інкрустовану діамантами. Але спритні грабіжники крадуть її прямо з-під носа агента. Та він береться за розслідування й виходить на слід французького бізнесмена. Чи вдасться Джонні подолати свою незграбність, щоб перешкодити злодію?

"Агент Джонні Інгліш": дивіться трейлер онлайн