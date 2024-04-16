Кіно 24 зібрало 3 мінісеріали, які можна подивитися за один день, а з ентузіазмом – навіть за один вечір. Покличте друзів та насолоджуйтеся.

Дивіться також Українське спортивне кіно: 3 фільми, що закарбуються у вашій пам'яті

"Дипломатка"

У сучасному телевізійному ландшафті глядачів приваблюють серіали, які заглиблюються в різні види діяльності та професії. Незалежно від того, чи слідкують вони за життям спортсменів, чи досліджують внутрішню роботу великих корпорацій, чи розгадують таємниці разом із детективами, глядачі прагнуть поринути з головою у серіали, в яких це все присутнє.

Одним із таких серіалів, що привернув увагу глядачів, є "Дипломатка", який пропонує зазирнути у таємничий світ дипломатії. Серіал розповідає про Кейт Воллер, дружину відомого політика, яку несподівано призначають послом Сполучених Штатів у Великій Британії. Однак, освоюючись у новій ролі, Кейт швидко виявляє, що це лише видима частина справжнього айсберга з брехні та інтриг.

"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Патрік Мелроуз"

У світі британської аристократії Патрік Мелроуз виділяється як харизматична та дотепна постать. Відомий своїм світським статусом, привабливістю та бездоганним смаком, Мелроуз, здавалося б, живе життям, сповненим гламуру та розкоші. Однак під поверхнею ховається минуле, сповнене шрамами важкого дитинства, жорстокості батька та байдужості матері. Цей досвід наклав на героя глибокий відбиток, розкриваючи складну внутрішню драму, приховану за цим фасадом.

"Патрік Мелроуз": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Захищаючи Джейкоба"

Внаслідок трагічного повороту подій Лорі та Енді Барбер, пара, яка була разом багато років, тепер стикається з руйнівним випробуванням: їхнього сина звинувачують у вбивстві однокласника. Сім'я, яка раніше не мала жодних проблем із сином, тепер сповнена рішучості зробити все можливе, щоб довести його невинуватість.

"Захищаючи Джейкоба": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ці серіали однозначно подарують вам цілий спектр емоцій. Тож вмикайте один з них та насолоджуйтеся вечором перегляду цікавої стрічки.