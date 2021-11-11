Коли вийде 4 сезон "Кріпосної" та що нам покажуть у серіалі: неочікувані деталі

Телеканал СТБ анонсував останній 4 сезон костюмованої драми "Кріпосна". Відомо, що Катерина Вербицька вже не буде головною героїнею. Прем’єра серіалу запланована на осінь 2022 року.

За словами Тараса Цимбалюка, зараз триває вже третій місяць зйомок. Серіал знову виходитиме о 20:15 годині, починаючи з першого листопада.

Якщо ви пропустили "Кріпосна. Жадана Любов" 13 і 14 серії: які пригоди чекали на героїв у нових епізодах

Вже третій місяць йдуть зйомки четвертого, завершального сезону серіалу "Кріпосна", який восени 2022 року з'явиться на СТБ,

– поділився актор.

Про що розповідатиме останній 4-й сезон "Кріпосної"

Нам розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону, тобто 1879-го. Через 18 років після скасування кріпацтва в Російській імперії. Про це повідомив телеграм-канал Культурная Прачечная.

Скоріше за все у новому сезоні головними героями будуть такі персонажі:

Ніколя (син Олени Коренєвої та Миколи Дорошенка);

(син Олени Коренєвої та Миколи Дорошенка); Лев (син Петра Червінського і Лариси Яхонтової);

(син Петра Червінського і Лариси Яхонтової); Зоряна (дочка коваля Назара та його покійної дружини Орисі);

(дочка коваля Назара та його покійної дружини Орисі); Наталочка (дочка Галі та Панаса).

Графік виходу наступних серій 3-го сезону

15 і 16 серії ― 11 листопада;

17 і 18 серії ― 15 листопада;

19 і 20 серії ― 16 листопада;

21 і 22 серії ― 17 листопада;

23 і 24 серії ― 18 листопада.

Нагадаємо, 1 листопада 2021 року відбулася прем'єра третього сезону костюмованої драми "Кріпосна" на СТБ. Ексклюзивні описи сюжетів редакції Кіно 24 та відгуки глядачів:

"Кріпосна. Жадана Любов" 1 і 2 серії: з чого почався новий сезон і реакція глядачів;4

Другий замах на Жадана та підозрілий новий друг Стефан у 3 і 4 серіях "Кріпосної 3";

"Кріпосна 3": Жадан винен у смерті Віри та Петро проганяє Ларису у 9 і 10 серіях;

"Кріпосна. Жадана Любов" 13 і 14 серії: які пригоди чекали на героїв у нових епізодах.

Чи знайшов Жадан Катерину, чи домовилася Катя з Наталею за притулок – дивіться сьогодні о 20:15 годині 15-ту і 16-ту серії 3-го сезону "Кріпосної.

"Кріпосна" 3 сезон 15-та і 16-та серії: дивіться анонс онлайн