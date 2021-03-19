Крістофер Нолан сходив у кінотеатр: який фільм обрав знаменитий режисер

Вперше за рік у США відкрили кінотеатри. Голлівудський кінорежисер Крістофер Нолан не упустив нагоди переглянути стрічку на великому екрані. І для цього він обрав фільм "Юда і Чорний месія".

Кінорежисер поспілкувався та сфотографувався з прихильниками у холі, які його впізнали. За словами очевидців, разом з дружиною Еммою Крістофер Нолан відвідав показ фільму "Юда і Чорний месія".

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Як відомо, Крістофер Нолан – прихильник перегляду фільмів саме в кінотеатрах. Він одним з небагатьох режисерів виступив проти того, щоб його стрічки презентували на стрімінгових платформах. Тому поява Нолана у кінотеатрі Лос-Анджелеса не викликала подив.

У студіях всі знають, що люди люблять ходити в кіно. Вони повернуться до кінотеатрів, коли це буде можливо... Ми вже це бачили в інших країнах з нашим фільмом "Тенет", який зібрав понад 300 мільйонів доларів на міжнародному кіноринку,

– заявляв Крістофер Нолан.

"Юда і Чорний месія": що відомо про фільм

Стрічка розповість про злочинця Вільяма О'Ніла, якому загрожує ув'язнення. Щоб врятуватись і залишитись на волі, він погоджується на небезпечну угоду ФБР. Фактично Вільям стає агентом під прикриттям, який має стежити за радикальною організацією "Чорні пантери". Хлопець і сам стає її учасником, втирається у довіру до лідера Фреда Гемптона і сіє розбрат всередині. Та дуже швидко дрібні завдання О'Ніла перетворюються на планування вбивства.

Головні ролі у фільмі Шака Кінга отримали:

Деніел Калуя

Лейкі Стенфілд

Джессі Племонс

Домінік Фішбек

Ештон Сандерс

Фільм "Юда і Чорний месія" став номінантом Оскара-2021. Стрічка потрапила одразу в кілька категорій, зокрема, вона побореться за перемогу як "Найкращий фільм", "Найкращий актор другого плану", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий саундтрек" та "Найкраща операторська робота".

"Юда і Чорний месія": дивіться трейлер