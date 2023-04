Міжнародний фестиваль історичного кіно "Поза часом" – один з небагатьох фестивалів історичного кіно в Європі (такі фестивалі є ще в Румунії, Франції, Бельгії та Хорватії). Незмінним головою журі фесту є кінорежисер, сценарист, письменник і педагог Іван Канівець.

Дивіться також 13 чудових фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця квітня

Міжнародний фестиваль історичного кіно "Поза часом": що відомо

У цьому році в програмі дводенного фестивалю покажуть 15 фільмів українських та іноземних кінематографістів. Серед них два фільми виробництва США від режисера Євгена Афінєєвського "Плач із Сирії" і "Франческо". В Україні це буде їхній перший показ.

Цікаво, що за фільм "Плач із Сирії" у 2017 році Євген Афінєєвський став найкращим режисером кінопремії Critics' Choice Movie Awards у Нью-Йорку. Проєкт також визнали найкращим документальним фільмом, а саундтрек – найкращою піснею в документальному фільмі (Prayers for this World, написана Даян Уоррен, запис здійснено Шер разом із West Los Angeles Children's Choir). У 2018 році фільм також отримав нагороду "Кіно за мир" як найцінніший документальний фільм. 22 жовтня 2020 року режисер фільму "Франческо" Євгеній Афінєєвський отримав 18-ту премію Kinéo Prize in the Vatican Gardens за "популяризацію соціальних, гуманітарних та екологічних питань у кіно" у фільмі.

На завершення фестивалю 23 квітня о 18.00 годині відбудеться перший відкритий показ спільного проєкту Україна – США фільму "Свобода у вогні" (режисер Євген Афінєєвський).

Фільм "Свобода у вогні" розповідає про Україну та українців на початку повномасштабної фази війни, починаючи з 24 лютого 2022 року. Світова прем'єра фільму відбулася на 79-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі 7 вересня 2022 року.

Зверніть увагу. 24 Канал долучився до створення фільму "Свобода у вогні". Частина стрічки буде складатися з відео, створених у співпраці з журналістами 24 Каналу.

Не пропустіть Фільми на вечір: найкращі українські екранізації за останні 5 років

Повна програма фестивалю

22 квітня, субота

11:30 – "Танок метелика". Короткометражний документальний. Україна. Реж. Марія Феленко, Україна, 17 хвилин;

11:50 – "Грецький горішок". Повнометражний документальний. Україна. Реж. Віктор Булига, 82 хвилини;

13:20 – "Підпільний роман". Короткометражний документально-ігровий. Україна. Реж. Марія Феленко, Україна, 17 хвилин;

13:45 – "Кавалери". Короткометражний документальний. Україна. Реж. Віктор Булига, 14 хвилин;

14:00 – High school graduation. Повнометражний документальний. Україна – Німеччина. Реж. Аліса Сизих, 116 хвилин;

16:00 – "У бомбосховищі". Короткометражний документально-ігровий. Україна. Реж. Сергій Шевчик, 6 хвилин;

16:10 – "Марія". Повнометражний документальний. Реж. Марія Яремчук, 70 хвилин;

17:40 – "Єден". Короткометражний документальний. Україна. Реж. В’ячеслав Бігун, 15 хвилин;

18:00 – Cries from Syria ("Плач із Сирії") (позаконкурсний). США. Реж. Євген Афінєєвський, 111 хвилин – перший показ в Україні.

23 квітня, неділя

11:00 – "СвітлоТіні Івана Чендея". Повнометражний документальний. Україна. Реж. В’ячеслав Бігун, 74 хвилини;

12:30 – "Непрості листи". Короткометражний документальний. Україна. Реж. Марія Яремчук, 20 хвилин;

13:00 – "Звичайний рашизм". Повнометражний документальний. Україна. Реж. Ігор Піддубний, 51 хвилина;

14:00 – "Зірка. Дума про право". Повнометражний документальний. Реж. В’ячеслав Бігун, 80 хвилин;

15:30 – Franshesko ("Франческо") (позаконкурсний). США 116 хвилин. Реж. Євген Афінєєвський, 116 хвилин – перший показ в Україні.