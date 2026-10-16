Ідеально для вечора п'ятниці: 4 легкі романтичні фільми Netflix для перегляду вдвох

Після довгого робочого тижня хочеться просто розслабитися на зручному дивані поруч з коханою людиною та увімкнути гарне кіно. Стримінгова платформа Netflix пропонує безліч легких історій про стосунки, які чудово допомагають забути про буденні проблеми та створюють затишну атмосферу.

24 Канал підготував добірку найцікавіших романтичних комедій, які гарантовано подарують приємні емоції та ідеально доповнять ваш спільний вечір.

"Підстава" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,5

Двоє виснажених асистентів Гарпер та Чарлі працюють в одній офісній будівлі на дуже вимогливих керівників, які не залишають їм вільної хвилини. Якось герої розуміють: щоб отримати шанс на нормальне життя, варто звести своїх босів разом. Так, молоді люди влаштовують керівникам випадкові зустрічі та романтичні побачення, сподіваючись на їхнє швидке одруження. Однак у процесі реалізації цього задуму Гарпер і Чарлі не помічають, як самі починають відчувати симпатію одне до одного.

"Підстава": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають чудову хімію між Зої Дойч та Гленом Пауеллом, а також дотепне переосмислення класичних жанрових кліше. Водночас кіноексперти критикують стрічку за передбачуваний фінал, відсутність глибини у розкритті другорядних персонажів та дещо шаблонний розвиток подій.

"Завжди будь моїм "мабуть"" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,7

Друзі дитинства Саша та Маркус втратили зв'язок на довгих 15 років після однієї незручної ситуації у підлітковому віці. Тепер Саша стала успішною шеф-кухаркою та повертається до рідного Сан-Франциско, де випадково зустрічає Маркуса, який досі живе з батьком і грає у місцевому гурті. Вони починають знову спілкуватися та водночас намагаються відновити колишню дружбу, попри величезну прірву в соціальному статусі. Старі почуття несподівано спалахують з новою силою та змушують героїв переосмислити своє життя і справжні бажання.

"Завжди будь моїм "мабуть"": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучий гумор Алі Вонг і Рендалла Парка, а також феноменальне епізодичне камео Кіану Рівза. Втім, кіноексперти критикують стрічку за повільний темп розповіді у другій половині та певну затягнутість хронометражу.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,0

Сором'язлива старшокласниця Лара Джин зберігає таємну коробку з листами. Вона писала їх кожному хлопцеві, в якого коли-небудь закохувалася. Дівчина ніколи не планувала надсилати ці послання, адже використовувала їх лише як спосіб вилити власні емоції на папір. Одного дня всі її таємні листи загадковим чином потрапляють до адресатів. Щоб уникнути незручної розмови з одним із хлопців, Лара Джин укладає фіктивну угоду про фальшиві стосунки з найпопулярнішим юнаком школи.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну щирість головної героїні у виконанні Лани Кондор та красиву візуальну естетику кадру. Проте кіноексперти критикують стрічку за надмірну ідеалізацію підліткового життя та відсутність серйозних драматичних конфліктів.

"Пара на свята" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,2

Слоун і Джексон ненавидять сімейні свята, адже родичі постійно дошкуляють їм питаннями про відсутність пари та змушують іти на незручні побачення наосліп. Головні герої домовляються стати фіктивними половинками одне для одного, щоб спокійно відвідувати всі родинні вечірки протягом року. Водночас пара встановлює чіткі правила: ніякої романтики, жодного сексу та виключно дружнє спілкування. Однак що більше часу вони проводять разом під час різних святкувань, то важче їм приховувати справжню взаємну симпатію.

"Пара на свята": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають веселу святкову атмосферу, відвертий гумор та яскраву харизму Емми Робертс. Проте кіноексперти критикують стрічку за надмірну вульгарність окремих жартів і токсичну поведінку другорядних персонажів.

До речі, днями Netflix опублікував рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні за минулий тиждень.