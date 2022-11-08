Помер Леслі Філліпс, який озвучив Сортувальний капелюх у "Гаррі Поттері"
Джерело:Deadline
Світ втратив ще одного героя культової серії фільмів про "Гаррі Поттера". Помер Леслі Філліпс, який озвучив Сортувальний капелюх. На час смерті йому було 98 років.
Смерть Філліпса приголомшила фанатів Гаррі Поттера. Відомо, що тривалий час актор боровся з хворобою.
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Помер Леслі Філліпс
Актор пішов з життя уві сні. Це сталося 7 листопада. На час смерті Філліпсу було 98 років. Він тривалий час боровся з хворобою, але так і не зміг подолати її.
Кар'єра британського актора почалася ще до Другої світової війни – у 1938 році. За час роботи в кіно Леслі встиг знятися у понад 200 фільмах і серіалах. Він також долучився до створення фільмів про "Гаррі Поттера", які досі актуальні. Зокрема, його роль є у таких частинах:
- "Гаррі Поттер та філософський камінь";
- "Гаррі Поттер і таємна кімната";
- "Гаррі Поттер та Дари Смерті: частина 2".
Нагадаємо, у жовтні помер ще один улюбленець прихильників "Гаррі Поттера" – Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда. Його не стало у віці 72 років. Колтрейн помер у зв'язку з різними проблемами зі здоров’ям. Одна із хвороб, з якими він боровся упродовж останніх років, – це сепсис.