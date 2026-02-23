Коли відбудеться прем'єра 2 сезону серіалу "Лицар семи королівств"

"Лицар семи королівств" – приквел "Гри престолів", який полюбився глядачам по всьому світу. 22 лютого 2026 року вийшов фінальний епізод першого сезону.

Водночас уже відомо, що серіал продовжать на другий сезон. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли можна очікувати його прем'єру.

Коли прем'єра 2 сезону серіалу "Лицар семи королівств"?

Серіал "Лицар семи королівств", приквел до "Гри престолів", налічує шість епізодів. Прем'єра першого відбулася 18 січня 2026 року, а фінального – 22 лютого 2026 року. Усі серії отримали захоплені відгуки від глядачів та кінокритиків. Загальний рейтинг серіалу на IMDb становить 9 балів.

"Лицар семи королівств": дивіться онлайн трейлер серіалу

Очевидно, що глядачі вже очікують другий сезон, який офіційно підтверджено. Наразі серіал перебуває у розробці і продовжить історію улюблених героїв. Точна дата прем'єри поки невідома, але найбільш імовірно, що другий сезон вийде у 2027 році.

Що відомо про серіал "Лицар семи королівств"?