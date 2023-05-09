Відома українська акторка-зрадниця закрутила роман з Моргенштерном: де засвітилася пара
Українська акторка Ліза Василенко, яка стала відомою завдяки головній ролі в серіалі "Школа" і проміняла Україну на Росію, потрапила в скандал через свій роман з російським репером Алішером Моргенштерном.
Зараз пара перебуває в Дубаї та мовчить про війну в Україні. Фото зірок опублікували в російських телеграм-каналах, а українці в тіктоці створили меми, передає 24 Канал.
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Ліза Василенко зустрічається з Моргенштерном
На світлинах можна помітити, що Моргенштерн та Василенко відпочивають та цілуються. Публічно про ці стосунки вони не розповідали.
Ліза Василенко з Моргенштерном на відпочинку / Фото з соцмереж
Ліза Василенко з Моргенштерном на відпочинку / Фото з соцмереж
Меми українців про Василенко і її хлопця: дивіться відео
Хто така Ліза Василенко
Актриса народилася 30 червня 1998 року. Навчалася в Дніпровському університеті імені Альфреда Нобеля на спеціальності "Туризм", але не закінчила виш.
У 2014 році почала працювати моделлю в Японії, Китаю та Кореї. Дівчина брала участь у відвертих фотосесіях. Пізніше почала зніматися в кіно. Здобула популярність завдяки ролі блогерки Лоліти "Лоли" Гавриленко у серіалі "Школа".
Крім того, брала участь у картині "Давай танцюй!" (2019 рік, епізодична роль) та в комедії "Поцілунок на мільйон" (2021 рік, головна героїня блогерка Кріс).
Згодом переїхала до Москви, вважаючи, що в Україні неможливо реалізуватися: "Мабуть, моєю крайньою точкою був Київ. Але, коли я потрапила до Москви, то зрозуміла, що це, звісно, небо та земля".
Перший скандал навколо дівчини спалахнув через фразу "краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні".
Варто зазначити, що Василенко поводиться так, ніби війни немає. Вона не згадує про воєнні злочини Росії проти українців, а навпаки – знімає ролики під російську попсу та продовжує спілкуватися з "хорошими росіянами".
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Моргенштерн про війну в Україні
- В колективі співака був український бітмейкер Владислав Палагін, чия мати потрапила під обстріл в Одесі. Її голосове повідомлення разом з лайливим зверненням Гордона було включено в трек артиста. "Це голосове повідомлення від мами Палагіна. Він – українець. Я – росіянин. Ми робимо музику разом. Для всього світу. Ми хочемо миру. Ми хочемо дружби", – зазначив Моргенштерн, але не засудив путінський режим і не назвав росіян злочинцями.
- До того ж у перший день війни, 24 лютого, Моргенштерн послав війну вслід за російським кораблем, бо не розуміє, "в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків, якщо можна тра**тись, пити вино і танцювати".
- Моргенштерну також заборонено в'їзд в Україну, оскільки 28 квітня 2021 року його внесли до списку людей, які становлять загрозу національній безпеці.