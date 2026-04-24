Культовий мультфільм, який ми обожнювали у 2000-х, отримає несподіване продовження
Йдеться про серію мультфільмів "Льодовиковий період". Останній з них вийшов у 2016 році. Здавалось, що історія мамонта та його друзів завершена, але ні.
Автори вирішили, що ця сторінка історії матиме продовження. Далі у матеріалі 24 Канал розповість цікаві факти про створення першого фільму з серії, а також дізнаєтесь, що відомо про нову частину "Льодовикового періоду".
Як створювався "Льодовиковий період"?
"Льодовиковий період" – один із найвідоміших анімаційних фільмів початку 2000-х років. Перший мультфільм вийшов у 2002 році.
Мультик створила студія Blue Sky Studios у співпраці з 20th Century Fox. Це був один із перших повністю комп'ютерно-анімованих проєктів студії.
- Анімація створювалась за допомогою комп'ютерної графіки;
- Особливу увагу приділяли реалістичності льоду, шерсті та руху персонажів;
- Персонаж білки Скрат з'явився як експериментальний гумористичний елемент, але у результаті став символом всієї серії.
Жанр: пригоди, комедія, сімейний, анімація.
Рейтинг IMDb: 7,5
Головні персонажі:
- Менні – серйозний мамонт і трохи сумний;
- Сід – балакучий і кумедний лінивець;
- Дієго – шаблезубий тигр, який згодом став другом для Менні та Сіда;
- Скрат – білка, яка постійно ганяється за жолудем.
Події мультика відбуваються під час льодовикового періоду. Троє дуже різних тварин – мамонт, лінивець і тигр, випадково об'єднуються, щоб повернути загублене людське немовля батькові, адже мати дитини померла.
Скільки частин має "Льодовиковий період"?
- "Льодовиковий період" (2002);
- "Льодовиковий період 2: Глобальне потепління" (2006);
- "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів" (2009);
- "Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф" (2012);
- "Льодовиковий період 5: Зіткнення неминуче" (2016).
Також є спін-офф "Льодовиковий період: Пригоди Бака Вайлда", який вийшов у 2022 році.
Цікаві факти
- Скрат став настільки популярним, що отримав окремі короткометражки;
- Мультфільм був номінований на Оскар у категорії "Найкращий анімаційний фільм";
- Це був перший великий успіх Blue Sky Studios;
- У фільмі є багато наукових неточностей (наприклад, деякі тварини не жили в один період);
- Франшиза заробила мільярди доларів у світовому прокаті.
Що відомо про продовження "Льодовикового періоду"?
Нова частина отримає назву "Льодовиковий період: Точка кипіння". Це буде перший мультфільм із серії, який не вироблятиме Blue Sky Studios, адже студія закрилась у квітні 2021 року.
Як пише видання Deadline, прем'єра нового мультика запланована на лютий 2027 року. Очевидно, що глядачі знову побачать Менні та Еллі, Сіда, Дієго та Скрата. У новій частині герої вирушать у подорож загубленим світом, де на них чекатимуть нові пригоди та перешкоди.