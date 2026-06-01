Найкращий мюзикл всіх часів, де Меріл Стріп зіграла одну з головних ролей

"Мамма MIA!" – це один із тих фільмів, який можна передивлятись вічно. Підбірка пісень, яку виконують актори, навіть отримала окремий запис на вінілових платівках, які можна слухати за допомогою грамофона.

Якось Меріл Стріп, яка нещодавно повернулась до однієї з культових ролей у фільмі "Диявол носить Prada", казала, що вона не вміє співати, а точніше – її голос нижче середнього. Через це у тіктоці завірусились уривки, де акторка співає у мюзиклі "Мамма MIA!". Кожен, хто послухає її спів, каже, що знаменитість дуже сильно применшує свої таланти. Через таку актуальність 24 Канал вирішив детальніше розповісти про стрічку далі у матеріалі.

"Мамма MIA!" – що відомо про фільм?

Жанр: мюзикл, романтична комедія

Рік виходу: 2008

Рейтинг IMDb: 6,5

Режисер: Філліда Ллойд

У головних ролях:

Меріл Стріп – Донна Шерідан;

Аманда Сейфрід – Софі;

Пірс Броснан – Сем;

Колін Ферт – Гаррі;

Стеллан Скарсгард – Білл;

Крістін Баранскі – Таня;

Джулі Волтерс – Розі;

Домінік Купер – Скай.

Сюжет фільму

Події розгортаються на мальовничому грецькому острові. Головна героїня Софі готується до весілля і дуже сильно хоче дізнатись, хто її справжній батько. Дівчина таємно запрошує трьох колишніх коханих своєї матері – Гаррі, Сема та Білла. Кожен із них потенційно може бути її батьком.

Уся історія розгортається через пісні гурту ABBA, які і рухають сюжет.

Особливості фільму

Він побудований на піснях гурту ABBA;

Формат "jekebox musical" – хіти написані не для сюжету, а "вбудовані" в історію";

Багато сцен знято як окремі музичні номери;

Зйомки проходили на острові Скопелос.

Цікаві факти

Фільм став одним із найуспішніших мюзиклів усіх часів, зібравши понад 700 мільйонів доларів у світі;

Багато акторів не були професійними співаками, що додало фільму кумедного шарму;

Меріл Стріп навіть отримала позитивні відгуки від учасників гурту ABBA;

У 2018 році вийшло продовження фільму "Mamma Mia! Here We Go Again".

"Mamma Mia!" – це яскравий музичний фільм про сім'ю, кохання та пошук себе, який тримається на енергії ABBA, сонячних пейзажах Греції та легкій, життєрадісній атмосфері.