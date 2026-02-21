Не тільки "Буремний перевал": нові фільми з Марго Роббі

Уже кілька тижнів світ обговорює прем'єру екранізації однойменного роману Емілі Бронте "Буремний перевал". Головну роль у фільмі зіграла неперевершена Марго Роббі, яка вкотре вразила глядачів своїм талантом.

Однак це не єдина робота Роббі, яка викликала ажіотаж серед кіноманів. 24 Канал розповість одразу про кільках нових фільмів з Марго, які точно варті вашої уваги.

До теми Не лише Марго Роббі та Джейкоб Елорді: хто знявся у новому фільмі "Буремний перевал"

Які фільми з Марго Роббі варто подивитися?

"Велика смілива красива подорож"

Рік: 2025

Рейтинг IMDb: 6.0

Сара та Девід познайомились на весіллі спільного друга. Незадовго після цього вони вирушають у велику сміливу красиву подорож, під час якої вони знову переживають важливі моменти зі свого минулого. Важливо те, що це допомагає їм зрозуміти, як опинилися в тому місці, де є зараз, і, можливо, дасть шанс змінити майбутнє.

"Велика смілива красива подорож": дивіться онлайн трейлер фільму

"Барбі"

Рік: 2023

Рейтинг IMDb: 6.8

Це яскрава сатирична комедія, яка кілька років тому наробила галасу на весь світ. Головна героїня – лялька Барбі, яка задля того, щоб знайти відповіді на складні питання про себе та своє призначення вирушає з ідеального Барбіленду в реальний світ. У фільмі є багато феміністичних меседжів та іронії над сучасним суспільством.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вавилон"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 7.1

Події фільму відбуваються у 1920-х роках в Голлівуді. Тоді німе кіно користується неабиякою популярністю, але постопово на перший план виходять картинки зі звуком. У стрічці яскраво показані злети й падіння кількох амбітних митців, які намагаються вижити серед шалених вечірок, жорстокої конкуренції та всесвітньої слави. У цій драмі, де головні ролі зіграли Марго Роббі та Бред Пітт, бачимо ціну успіху й темний бік "золотої ери" кіно.

"Вавилон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Амстердам"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 6.1

У центрі сюжету – троє друзів – лікар, медсестра та адвокат. Після Першої світової війни вони опиняються в центрі небезпеної змови – їх звинувачують у в скоєнні злочину, який вони не здійснювали. Намагаючись довести свою невинуватість, друзі розкривають одну з найнеординарніших змов у США 1930-х років.

"Амстердам": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми подивитись з Джейкобом Елорді?

Ще одна головна роль у "Буремному перевалі" належить Джейкобу Елорді. Однак він зіграв ще у кількох цікавих фільмах, які подарують яскраві емоції.