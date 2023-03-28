Марк Гемміл сповіщатиме українців про повітряну тривогу та відбій: "Казка про добро і зло"

Американський актор Марк Гемілл, який зіграв роль Люка Скайвокера у фільмах серії "Зоряні війни", буде повідомляти українців про повітряну тривогу за допомогою додатка Air Alert.

За інформацією видання Associated Press, це сюрреалістичний момент в і без того сюрреалістичній війні. Серйозний, але заспокійливий баритон актора Марка Гемілла закликатиме людей сховатися щоразу, коли Росія почне чергове повітряне бомбардування України.

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Марк Гемміл сповіщатиме українців про повітряну тривогу

"Увага. Повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття", – звучатиме голос у додатку. Гемміл закликатиме українців не ігнорувати небезпеку: "Не будь недбалим. Ваша самовпевненість – ваша слабкість".

Крім того, він оголошуватиме і про відбій фразою "Нехай буде з тобою Сила". Актор сказав, що захоплюється тим, як Україна продемонструвала таку стійкість у таких жахливих обставинах.

Боротьба проти російського вторгнення, яка триває вже другий рік, нагадує мені сагу Зоряні війни про сміливих повстанців, які борються і в кінцевому підсумку перемагають величезну кровожерливу імперію. Казка про добро і зло співзвучна з тим, що відбувається в Україні. Український народ згуртувався і неймовірно героїчно протистоїть злу. Неможливо не надихнутись тим, як вони переживають цю бурю,

– поділився актор в інтерв’ю Associated Press.

Марк Гемміл / Walt Disney Pictures

Нагадаємо, Марк Гемілл, який зіграв джедая Люка Скайвокера у всесвіті "Зоряних воєн" вперше підтримав Україну у березні 2022 року. У своєму твітері він опублікував урочисту пісню "Молитву за Україну" від українського хору в Нью-Йорку.

Пізніше голлівудська знаменитість став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, і за місяць часу за його допомогою Україна отримала понад 500 безпілотників.