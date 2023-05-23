Мартін Скорсезе підтримав Україну на Каннському кінофестивалі: "Дуже нервую через агресію Росії"

На 76-му Каннському кінофестивалі показали фільм Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки". На пресконференції, присвяченій стрічці, режисер прокоментував російсько-українську війну.

Журналістка з Грузії попросила Мартіна Скорсезе висловити свою думку щодо війни Росії проти України. Вона зауважила, що жахи, показані в його фільмі, нагадали їй про нашу ситуацію, і висловила занепокоєння, що світ починає забувати про цю війну.

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Мартін Скорсезе про війну в Україні у Каннах

У відповідь на це, режисер висловив глибоку турботу щодо російської агресії та подій в Україні, та зазначив, що активно стежить за ситуацією. Скорсезе підкреслив, що молоде покоління не пам’ятає подій Другої світової війни та Югославських воєн, а також те, що сталося в Польщі між росіянами та німцями. Він підкреслив, що важливо підтримувати країну, яка намагається побудувати демократичне суспільство.

"Дуже нервую з приводу агресії Росії, дуже нервуюся через цю ситуацію. Молоде покоління не пам'ятає Другу світову війну. Вони не пам'ятають балканські народи й те, що там було, і те, що було з Польщею у 19 столітті. Ми маємо підтримувати країни, які хоча б намагаються налагодити якийсь демократичний процес. Це нагадує мені 1930-ті роки, коли демократії не було. Тепер це глибше та сильніше – це стосується самих цінностей вашого життя", – сказав Мартін Скорсезе.

Американському режисеру також було важливо захищати принцип свободи слова.

"Свобода слова насправді найважливіша. Це не означає кричати про пожежу у переповненому театрі, коли вогню немає. Свобода слова необхідна, щоб мати можливість висловлюватися у мирний час. Звичайно, йдеться про мирне та доброзичливе висловлювання", – доповнив він.

Мартін Скорсезе висловився про війну в Україні: дивіться відео

Нагадаємо, раніше Мартін Скорсезе вже висловлював підтримку українському народу: "Українці заслуговують на глибоку подяку, бо вони дають нам щось справді цінне, що є прикладом того, як людство у своїх найкращих проявах стикається з найгіршим".

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Про що розповідає фільм "Вбивці місячної квітки"

Це трилер легендарного режисера Мартіна Скорсезе, який зняли на основі однойменної документальної книги журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році. Події у фільмі розгортаються серед племені Осейдж у 1920-х роках, коли у час нафтової лихоманки було здійснено багато вбивств серед корінного населення. Головні ролі зіграли Роберт де Ніро і Леонардо Ді Капріо та інші. Прем'єра фільму в кінотеатрах відбудеться у жовтні 2023 року. Вперше стрічку показали на Каннському кінофестивалі 2023.

"Вбивці місячної квітки": дивіться трейлер