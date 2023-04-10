Творці "Мавки" показали ексклюзивний епізод, який не увійшов до мультфільму

"Мавка. Лісова пісня" захоплює своєю красою та неповторним духом природи, а герої мультфільму одразу стали улюбленими не лише дітлахів, а й дорослих. Однак, з’явилась нагода побачити ще більше чарівної атмосфери, яку творці мультфільму підготували для глядачів.

Сьогодні, 10 березня, FILM.UA Group представили ексклюзивні відеокадри, які не потрапили до кінотеатрів. Унікальна краса природи, магічна аура та витончений дизайн персонажів знову зачарують глядачів.

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Ексклюзивні кадри "Мавки", які ви не побачили у кінотеатрах

Ділимось з вами ексклюзивним епізодом, що не увійшов у фінальну версію мультфільму "MAVKA. Лісова Пісня". Згодом презентуємо ще один, а поки – споглядайте Мавчину історію у кіно й не забувайте про сцену після титрів,

– написали FILM.UA Group.

Ексклюзивні кадри "Мавки": дивіться відео онлайн

"Мавка. Лісова пісня": цікаво про мультфільм

"Мавка" вийшла 2 березня і показала найкращі результати за всю історію українського анімаційного кінематографа. За перший вікенд прокату стрічка зібрала 25 мільйонів переглядів, а за 5 – майже 100 мільйонів. Кошторис стрічки становить понад 187 мільйонів гривень. "Мавку" сміливо можна назвати одним із найдорожчих українських мультфільмів.

Робота над цим мультфільмом почалася ще у 2015 році. Протягом цих восьми років творці змінювали сюжет, вигляд головних героїв, однак їм все-таки вдалося потішити українців якісним продуктом, який сміливо можна презентувати у світі.

Права на показ мультфільму продано у понад 80 країнах. "Це майже вся Європа, Латинська Америка, США та Канада, регіон MENA (арабські країни), Австралія, Нова Зеландія, Корея і це не межа", – сказав режисер мультфільму Олег Маламуж.

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Наприклад, за перший день показів у Франції, "Мавка зібрала 74 085 глядачів, з яких 57 144 побували на передпрем’єрному показі. Таким чином, мультфільм здолав голлівудський блокбастер "Шазам! Лють богів", який зайняв третє місце з 41 900 переглядами.

Голоси персонажам "Мавки" дали найпопулярніші українські зірки. Зокрема, головну героїню озвучила відома акторка Наталка Денисенко. Серед інших: Ніна Матвієнко, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Михайлюта та Сергій Притула. Також у фільмі можна побачити гурт "ДахаБраха", які озвучили сільських музик. На екрані музиканти справді схожі самі на себе.

У мультфільмі звучать чарівні саундтреки: адаптація народної пісні "Кроковеє колесо", що вже впізнають і люблять прихильники у всьому світі, та автентична українська "Веснянка", якою анімаційні персонажі зустрічають весну. Також у мультфільмі лунає пісня з народної творчості "Шо з-под дуба" у виконанні бенду. А також – "Мова вітру" у виконанні Христини Соловій та Артема Пивоварова.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер