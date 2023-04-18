У 20 містах України відбудеться вистава за мотивами "Мавки": графік туру

Вже у травні відбудеться грандіозна прем’єра від творців шоу "Вартові Мрій" та "Winterra", створена за мотивами найочікуванішого українського мультиплікаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". Коли та у яких містах України покажуть виставу – читайте далі.

Хореографічна вистава "Мавка. Шоу" – це особливе поєднання класичної та сучасної хореографії в новому форматі. Шоу доповнене яскравими хореографічними та акробатичними виступами, захопливими візуальними ефектами та інноваційними режисерськими рішеннями. Про це 24 Каналу повідомили організатори туру "Перша концертна агенція".

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"Мавка. Шоу" у 20 містах України: коли та де

Це неповторне дійство буде представлене у 20 містах України. Що пропонує "Мавка. Шоу"?

• унікальні сценічні рішення, яких ще не бачили ні українські, ні європейські глядачі

• хореографія та акробатичні номери на театральній сцені, які поєднані захопливим сюжетом

• українська класична історія у новому форматі, яка залишається актуальною крізь роки

• історія, яка буде цікава і дорослим, і дітям, адже у ній кожен впізнає себе.

"Мавка. Шоу": дивіться трейлер до туру

"Мавка.Шоу" – це дійсно унікальна подія, яку не можна пропустити. Його захоплива історія з класичної української літератури, видовищні циркові та інтерактивні номери, а також неймовірні українські костюми та надсучасні декорації зробили його неперевершеним.

"Мавка. Шоу" у 20 містах України / Фото надане 24 Каналу

Репетиції Мавка. Шоу" / Фото надане 24 Каналу