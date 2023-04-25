"Мавка" обійшла "Дивовижного Моріса" і стала найкращим сімейним фільмом у Нідерландах

"Мавка. Лісова пісня" стала найкращим сімейним анімаційним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах. Картина перевершила англо-німецький мультфільм "Дивовижний Моріс" і локальний мультфільм Leeuwin.

"Мавка" вийшла 2 березня і показала найкращі результати за всю історію українського анімаційного кінематографа. І, як не дивно, не лише в Україні. За результатами першого вікенду у Нідерландах, касові збори стрічки склали 122 342 євро.

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"Мавка" стала найкращим сімейним фільмом у Нідерландах

Колеги у Нідерландах підтвердили, що місцева публіка зустріла "Мавку" надзвичайно тепло й прогнозують, що новий тиждень у прокаті стане для неї не менш успішним. Радіємо приголомшливому старту та уважно пильнуємо за розвитком подій,

– зазначили творці мультфільму на фейсбук-сторінці.

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Також нещодавно FILM.UA Group поділилася результатами першого прокатного вікенду в Італії. За чотири дні на "Мавку" було куплено 34 271 квиток, а касові збори склали 226 247 євро. "Вдячні італійській аудиторії за неймовірну підтримку. Покази тривають на майже 300 великих екранах, тож маєте нагоду переглянути історію Берегині Лісу, що постає перед вибором – кохання чи її обов’язок перед домом", – написали творці.

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Нагадаємо, з 12 травня на шанувальників "Мавки" чекає унікальна подія "Мавка Шоу". Це захоплива історія з класичної української літератури, видовищні циркові та інтерактивні номери, а також неймовірні українські костюми та надсучасні декорації зробили його неперевершеним. З графіком туру знайомтеся за посиланням.

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