Дружина принца Гаррі та колишня американська актриса Меган Маркл стане продюсеркою мультсеріалу Netflix "Перлина" (Pearl). Стрічка розкаже про жіночу історію подорожі в часі.

У мультсеріалі головну роль зіграє дівчинка, їй 12 років, і вона дуже натхненна історіями впливових жінок. Які пригоди її чекають – можемо лише собі уявити.

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Як і багато дівчат її віку, героїня "Перлини" все ще на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми,

– сказала герцогиня Сассекська.

Деталі сюжету, акторський склад та дату виходу наразі не повідомляють.

Крім Меган Маркл, у роботі над мультсеріалом візьмуть участь:

Керолайн Сопер;

Ліз Гарбус;

Ден Коган;

Аманда Ринда.

Команда, яка працює над мультсеріалом, – першокласна, а Netflix – ідеальний партнер,

– захоплено сказав кінорежисер Девід Ферніш.

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