Меган Маркл зніме фільм про благодійність Кейт Міддлтон для Netflix
Джерело:USMagazine
Як повідомляє USMagazine, Меган Маркл, герцогиня Сассекська, планує зняти фільм для Netflix про благодійність Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської. Над документальним фільмом вони планують працювати спільно – детальніше на Кіно 24.
Нещодавно з'явилась інформація, що Меган Маркл та Кейт Міддлтон відновили своє спілкування після низки різних непорозумінь, які виникли після скандального інтерв'ю принца Гаррі та герцогині Сассекської для американської телеведучої Опри Вінфрі. Джерело повідомляє, що стосунки між жінками потеплішали після народження молодшої доньки Меган – Лілібет Діани.
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Співпраця Меган Маркл та Кейт Міддлтон
Очевидно, що від покращення стосунків між Меган та Кейт нам варто очікувати їх спільний кінопроєкт для Netflix.
Меган говорила з нею про співпрацю в проєкті для Netflix, документальному фільмі, який освітить благодійну діяльність Кейт і величезний вплив, який вона зробила своєю добродійністю, – повідомили USMagazine.
У вересні 2020 року принц Гаррі та колишня американська актриса Меган Маркл підписали багаторічний контракт з компанією Netflix. Молода пара працюватиме над виробництвом фільмів, серіалів та дитячих програм під назвою Archewell Productions. Також раніше повідомлялось, що Меган Маркл вже працює над продюсерством мультсеріалу "Перлина", про подорож дівчини у часі.
Що відомо про стосунки між Меган Маркл та Кейт Міддлтон
- Складні відносини герцогині Кейт та Меган Маркл почалися після першої зустрічі в січні 2017 року. Чутки про розлад між ними незабаром почали переслідувати королівську сім'ю.
- USMagazine стверджує, що Меган дійсно захоплюється тим, як Кейт знайшла свій власний простір у Сім'ї, особливо, що стосується благодійності та материнства.
- В березні 2021 року в інтерв'ю для Опри Вінфрі колишня актриса поскаржилась на те, що перед її весіллям Кейт Міддлтон довела її до сліз.
- Також раніше повідомлялось, що Меган Маркл спробувала налагодити стосунки з Кейт Міддлтон, адже вона має вплив на Сім'ю. Можливо, саме спільним проєктом вони намагаються надати нового життя хорошим стосункам.