"Мені довірили чудове та важке завдання": Венсан Ліндон очолить журі Каннського кінофестивалю

28 квітня 2022 , 16:56
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Джерело:

Сайт Каннського фестивалю

Каннський кінофестиваль відбуватиметься з 17 по 28 травня 2022 року. Організатори оголосили журі основного конкурсу. Його очолить французький актор, зірка фільму "Титан", — Венсан Ліндон.

Разом із вісьмома членами журі Венсан Ліндон вручить Золоту пальмову гілку одному з 21 конкурсних фільмів на церемонії закриття фестивалю 28 травня.

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Венсан Ліндон очолить журі Каннського кінофестивалю

Для мене велика честь і гордість, що серед бурхливих подій, що відбуваються у світі, мені довірили чудове та важке завдання очолити журі 75-го міжнародного Каннського кінофестивалю,
– зазначив актор.

"Разом з журі ми будемо прагнути якнайкраще подбати про фільми майбутнього, які несуть у собі ту ж таємну надію на мужність, вірність і свободу, з місією зворушити якомога більше жінок і чоловіків, повідомляючи їм про їхні спільні рани та радощі. Культура допомагає людській душі рости та сподіватися на завтрашній день", – поділився Ліндон.

Окрім Венсана Ліндона, до складу журі увійшли:

  1. Ребекка Голл – британська актриса та режисерка;
  2. Діпіка Падуконе – індійська акторка та продюсерка;
  3. Нумі Рапас – актриса зі Швеції;
  4. Жасмін Трінка – італійська режисерка та акторка;
  5. Асгар Фархаді – сценарист та режисер з Ірану;
  6. Ладж Лі – французький продюсер та актор;
  7. Джефф Ніколс – американський режисер та сценарист;
  8. Йоахім Трієр – режисер та сценарист з Норвегії.

Раніше представники Каннського кінофестивалю заявляли, що не приймуть російську делегацію, зважаючи на війну Росії проти України. Однак, від російського кіно вони не відмовилися. У програмі бере участь фільм "Дружина Чайковського" Кирила Серебренникова. 

Крім цього, Канни мав відкривати стрічка Мішеля Азанавічуса Z, яку днями перейменували на Coupez!. Режисер таким чином показав солідарність з українським народом.

Автор: Наталія Гулій