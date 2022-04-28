"Мені довірили чудове та важке завдання": Венсан Ліндон очолить журі Каннського кінофестивалю

Разом із вісьмома членами журі Венсан Ліндон вручить Золоту пальмову гілку одному з 21 конкурсних фільмів на церемонії закриття фестивалю 28 травня.

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Венсан Ліндон очолить журі Каннського кінофестивалю

Для мене велика честь і гордість, що серед бурхливих подій, що відбуваються у світі, мені довірили чудове та важке завдання очолити журі 75-го міжнародного Каннського кінофестивалю,

– зазначив актор.

"Разом з журі ми будемо прагнути якнайкраще подбати про фільми майбутнього, які несуть у собі ту ж таємну надію на мужність, вірність і свободу, з місією зворушити якомога більше жінок і чоловіків, повідомляючи їм про їхні спільні рани та радощі. Культура допомагає людській душі рости та сподіватися на завтрашній день", – поділився Ліндон.