Як повідомляє Daily Mail, 59-річний актор провів вечір у відомому серед голлівудських знаменитостей ресторані Giorgio Baldi в Санта-Моніці. Його супутницею стала інструкторка з йоги Чез, яка після вечері разом із Лебланом сіла в чорний Mercedes і поїхала геть.



Метта Леблана помітили на побаченні / Фото BACKGRID



Що саме пов'язує пару, поки невідомо. Представники актора ситуацію не коментують, тож простір для фанатських теорій залишається відкритим.



Метта Леблана помітили на побаченні / Фото BACKGRID



Відомо, що Чез уже багато років працює у сфері йоги. Вона має диплом із генетики, свого часу заснувала власну студію Sisters Yoga, а зараз проводить міжнародні ретрити й консультує власників йога-студій.

Особисте життя Метта Леблана

Актор був одружений з Меліссою Макнайт, з якою виховує 22-річну доньку Марину. Після розлучення він понад вісім років зустрічався з акторкою Андреа Андерс, а згодом – із продюсеркою Авророю Малліган. Їхній роман завершився у 2022 році, і відтоді Леблан практично не з'являвся на публіці з новими обраницями.

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Інструкторка з йоги Чез / Фото інстаграм дівчини



Втім, зараз увага до актора пов'язана не лише з особистим життям. Незабаром Метт Леблан повернеться на екрани у кримінальній драмі Flint, де зіграє детектива поліції Лос-Анджелеса, якому за тиждень до пенсії несподівано продовжують контракт ще на п'ять років.

До речі, останнім часом особисте життя голлівудських зірок дедалі частіше стає темою для обговорень. Раніше Орландо Блума сфотографували в компанії моделі, молодшої за нього на 21 рік.