Зйомки "Місії нездійсненної 7" зупинили через бунт підлеглих Тома Круза, – ЗМІ

Мабуть, 7 частина франшизи "Місія нездійсненна" увійде у фільмографію Тома Круза, як одна з найскладніших. Додає труднощів у зйомках пандемія коронавірусу. Тепер же процес створення стрічки зупинили через бунт підлеглих Тома Круза.

За неофіційними даними, знімальна група "Місії нездійсненної 7" відмовилась продовжувати роботу. Бунт спричинили нові карантинні правила у Великій Британії, які почали діяти з 15 лютого. Відтепер всі британці, які повертаються з країн червоної зони, повинні пройти 10-денну самоізоляцію в готелі та заплатити за нього близько 1750 фунтів стерлінгів (понад 67 тисяч гривень).

Читайте також Він став одержимим, – Том Круз перетворив зйомки "Місії нездійсненної 7" на жахіття

Представники знімальної групи фільму розуміли, що не бачитимуть своїх рідних ще кілька місяців та будуть зазнавати збитків, якщо повернуться додому. Тому перед введенням нових правил влаштували бунт на майданчику "Місії нездійсненної 7". Після обговорень кіновиробники вирішили зупинити створення стрічки та найняти приватний літак, який доправив людей до Лондона.

"Для багатьох перспектива самоізоляції у готелі Великої Британії є занадто затяжним кроком, тому вони вимагали, щоб їх відвезли додому до зміни правил. Студії довелося фінансувати приватний літак, і відсутність знімальної команди. Це неминуче спричинить чергову затримку. Моральний дух команди дійсно впав, і багато молодих працівників, які не заробляють великих грошей, просто не впевнені, що це того варте", – розповів інсайдер.

Водночас джерела з близького оточення Тома Круза зазначають, що він має намір завершити зйомки "Місії нездійсненної 7" вчасно. Окрім цього, розглядається можливість розгорнення знімального майданчика у Великій Британії.

Труднощі на зйомках "Місії нездійсненної 7"