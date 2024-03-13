Мене почули, – Чернов розповів про реакцію залу на його промову після перемоги на Оскарі

Мстислав Чернов – режисер фільму-переможця цьогорічного Оскара-2024 "20 днів у Маріуполі". Він поділився враженнями від своєї промови у Лос-Анджелесі після перемоги у номінації "Найкращий документальний фільм".

Чернов зазначив, було дуже важко вирішити, які саме слова вкласти у 45 секунд, які відведені для промови. Однак, зрештою, режисер сказав саме те, що потрібно було для усієї України у той момент.

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Мстислав Чернов про реакцію залу на його промову

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" пояснив, що йому важко було підібрати влучні слова для своєї промови. І навіть перед початком виступу він не був впевнений, що зможе це зробити. Але, врешті, у момент промови на сцені Оскара запанувала найбільша тиша за всю церемонію нагородження. Тому Чернов зізнається, відчув, що його слова дійшли до глядачів, і, що світ почув його.

В залі така тиша, що я міг почути удар шпильки об підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію. Я відчуваю, що так, мене почули. Кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали,

– поділився Мстислав Чернов.

Промова Мстислава Чернова: дивіться відео

Чернов поділився враженнями про підтримку, яку він відчував від акторів та режисерів, із якими йому вдалося спілкуватись під час церемонії Оскар. А це було чимало світових знаменитостей, голлівудських акторів, серед яких був цьогорічний тріумфатор, переможець у номінації "Найкращий актор" – Кілліан Мерфі.

Всі з ким я спілкувався – режисери, актори, вони всі висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається. І ця підтримка провалюється. Це те, що в голові людей,

– додав Чернов.

"20 днів у Маріуполі" – це документальна історія про правду, яка гучно пролунала на увесь світ. Мстислава Чернова почули, а у залі лунали гучні оплески та підтримка людям України, маріупольцям, про яких Чернов зняв переможну стрічку.

Емоційна промова Мстислава Чернова: що сказав режисер

Після того, як фільм "20 днів у Маріуполі" оголосили переможцем, режисер Мстислав Чернов виголосив потужну та проникливу промову на сцені Оскар 2024, висловивши подяку своїм колегам та нагадавши про війну в Україні.

Можливо, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що я не хотів би робити цей фільм. Я хотів би поміняти це на те, щоб Росія не нападала на наші міста. Я віддав би це, щоб Росія не вбивала десятки тисяч українців, щоб вони звільнили всіх полонених,

– сказав Чернов зі сцени.

Він закликав сві не забувати про Україну, а продовжувати допомагати нам у цій війні. Бо лише ми разом зможемо зробити так, аби історія змінилась, а правда – перемогла.

Після промови українського режисеру всі присутні кіномитці у залі аплодували стоячи.