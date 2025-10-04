Якщо ви плануєте провести ці вихідні вдома за переглядом мультфільмів, зберігайте добірку від Кіно 24. Сьогодні наша редакція розповість, що можна подивитися на Netflix усією сім'єю.

Які мультфільми на Netflix подивитись із сім'єю?

"Співай" (2016)

Цей мультфільм-мюзикл створили автори "Нікчемного Я" і "Таємного життя домашніх тварин". За сюжетом коала Бастер, який є директором театру, хоче повернути йому популярність, тож організовує конкурс талантів.

"Співай": дивіться трейлер онлайн

"Зачаровані" (2024)

Через дію могутнього закляття батьки принцеси Елліан перетворюються на гігантських монстрів. Тепер дівчинці потрібно врятувати свою родину і королівство, тож на неї чекає небезпечна подорож.

"Зачаровані": дивіться трейлер онлайн

"Переліт" (2023)

Крижень Мак разом з дружиною Пем, каченятами Даксом і Ґвен мешкають на ставку у Новій Англії. Восени на водоймищі зупиняється зграя перелітних качок, які розповідають про навколишній світ.

Дружина і діти Мака хочуть розім'яти крила і перезимувати на Ямайці. Так, сім'я відправляється на південь, однак на їхньому шляху зустрічається Нью-Йорк, тож попереду – багато небезпек.

"Переліт": дивіться трейлер онлайн

"Нарешті вдома" (2015)

Прибульці захоплюють Землю і починають займатися реорганізацією. Дівчинка Дар втікає від них і зустрічає бува О, якого покинули інопланетні побратими. Тепер вони повинні врятувати планету.

"Нарешті вдома": дивіться трейлер онлайн

"Єті" (2019)

Волохатий звір втікає з лабораторії й опиняється у мегаполісі. На даху одного з будинків його знаходить школярка Лу. Дівчинка вирішує захистити єті від злих вчених і повернути його додому. Разом з двома сусідськими хлопцями вони відправляються у подорож до Евересту.

"Єті": дивіться трейлер онлайн

До речі! Напередодні ми розповідали про франшизу "Шрек". У грудні 2026 року має вийти нова частина.