Нові мультфільми, які можна подивитись з дітьми

Якщо з малечею ви вже передивились усі можливі мультфільми і не знаєте, що робити далі, то хвилюватись не варто. На щастя, вже встигли вийти деякі нові мультики, які допоможуть зацікавити малечу яскравими кольорами та гарними історіями.

Оскільки діти бувають дуже вибагливими, тому 24 Канал пропонує декілька мультиплікацій на вибір.

Зверніть увагу Нові детективні серіали на Netflix, які можна подивитись за день

"У чужій шкурі"

Рейтинг IMDb: 7.3

Маленьке лісове звірятко Оллі та його головний ворог – хижа птиця Айві, раптом міняються тілами. Щоб виправити цю дивакувату ситуацію, їм доводиться об'єднати зусилля та вирушити у небезпечну подорож лісом.

"У чужій шкурі": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Стрибунці"

Рейтинг IMDb: 7.3

Дівчинка Мейбл дуже любить тварин. У той час група вчених зробила науковий прорив – тепер можна перестрибувати розумом у тіла роботів-тварин. Та цей світ виявляється не таким простим, на дівчинку чекають пригоди, загадки та несподівані відкриття.

"Стрибунці": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Супер Маріо: Галактика в кіно"

Рейтинг IMDb: 6.3

Продовження фільму 2023 року розповідає про Маріо, Луїджі та їхніх друзів, які вирушають у подорож різними планетами галактики, щоб протистояти новим небезпекам.

"Супер Маріо: Галактика в кіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Цап-забивайло"

Рейтинг IMDb: 6.7

Козлик Вілл отримує можливість стати частиною професійної ліги та грати у звіробол, де перевагу мають найшвидші та найнебезпечніші хижаки. Команда не дуже тепло приймає Вілла, проте він прагне змінити правила гри й довести, що великі мрії та амбіції може мати будь-хто.

"Цап‑забивайло": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Крім того, 4 лютого 2027 року на великі екрани повертається легендарна історія про "Льодовиковий період". Новий мультфільм стане шостою частиною основної франшизи та сьомою загалом.