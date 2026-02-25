Про це Наталія Корецька розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк. Жінка поділилась, що раніше ніколи особисто не стикалася з Левом Сомовим.

Радимо Не Дантес: який відомий український співак міг зіграти головну роль у "Всіх відтінках спокуси"

Як донька українських акторів зіштовхнулась з насиллям в університеті?

Наталія розповіла що уже з перших днів навчання Софія чула від викладача грубі й принизливі фрази про жінок у професії. За її словами, це одразу дало зрозуміти, який стиль спілкування та атмосферу обрав для себе викладач. Вона стверджує, що Лев Сомов дозволяв собі образливі висловлювання на адресу жінок-акторок.

На курсі почалося системне приниження. Загальна атмосфера навчання, за словами доньки Корецької, складалася з постійної нецензурної лексики, крику, куріння в приміщеннях і російської мови.

У цій атмосфері проходило навчання: мат, крик, російська мова, цигарки,

– поділилась Наталія.

Інтерв'ю Наталії Корецької: дивіться відео онлайн

Софія зізнавалася, що раніше навіть не знала багатьох почутих там слів. У такій атмосфері, стверджує мати, й відбувався навчальний процес.

Окремо вона навела приклад із постановкою "Дому Бернарди Альби" на першому курсі в першому семестрі. На думку акторки, цей матеріал є надто складним для початківців. Під час репетицій доводилося падати на коліна, і Софія травмувала ногу – у неї залишився шрам.

Мати радила доньці відмовитися від небезпечних дій, однак, за її словами, студентам відповідали, що така професія вимагає повної фізичної віддачі. Вона також зазначила, що лунали висловлювання про необхідність працювати на межі можливостей, навіть ціною здоров'я.

Зрештою жінка запропонувала доньці залишити університет, однак зазначає, що цей досвід дуже травмував її доньку.

Що відомо про звинувачення проти Льва Сомова?