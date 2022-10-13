Наталка Денисенко розповіла про чоловіка в ЗСУ та чи задумувалась всиновити дитину

Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик з перших днів став на захист України. Як часто його бачить дружина, і хто допомагає з дитиною Наталці, коли Андрія немає – читайте далі.

Наразі чоловік Наталки Денисенко з побратимами повернувся до Києва, тож актрисі вдається його бачити частіше. Про службу акторка каже, що не може розповідати.

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Наталка Денисенко про службу чоловіка, сина та всиновлення

В інтерв'ю 24 каналу Наталка поділилася, що зараз їй направду пощастило. Вона розповіла, що мама завжди поряд і побуде з дитиною, коли чоловік на службі.

Зірка каже, що її син ходить у приватний садочок біля будинку. "Тому в мене є час для благодійності та ведення соціальних мереж", – доповнила вона.

Сьогодні війна забрала батьків в багатьох українських дітей, багато з них стають сиротами. Співачка MamaRika, ведучий Юрій Горбунов, хореограф Женя Кот казали, що думають над всиновленням, прагнуть дати щасливе майбутнє дитині, яка втратила сім'ю у цій страшній війні. На питання, чи задумувалася Наталка Денисенко над тим, щоб всиновити дитину, вона відповіла, що наразі ні, не знає, як це правильно зробити.

Напевно, треба спілкуватися з психологом, щоб дитина відчувала себе членом родини. Це велика робота. Я ще хочу своїх дітей народити. Наразі про це не думала, але, можливо, щось зміниться. Зараз всі мої сили та думки направлені на допомогу ЗСУ,

– відповіла зірка.



Наталка Денисенко з сином / Фото з інстаграму акторки