Наталка Денисенко зазначила про те, що днями бачилася з Сумською і вони обговорювали цю тему. "Тихий хейт звалився на мене", – говорила Ольга.

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Денисенко заступилася за Сумську

Я з Олею вчора бачилася. Вона каже: "Такий хейт на мене звалився". А я їй кажу, що, по-перше, афіша має бути нормальною. Це провина організаторів. Якщо ви збираєте кошти на ЗСУ, то має бути український прапор, написати, що це на підтримку України,

— сказала акторка.

Денисенко зазначила, що не знає, як би вчинила, якби її донька жила в росії і замовчувала війну: "Я не можу сказати, що сором і ганьба. Я знаю Олю і знаю, що вона робить багато для країни. І те, що в неї дочка в росії, мене питали… Я не знаю, як бути в цій ситуації, коли твоя дитина там, і ти не можеш нічого вдіяти, нічого не можеш сказати й не можеш ніяк вплинути на цю ситуацію. Тому, що я розумію, що перше, що вона відчуває у ситуації зі своєю дитиною, – це біль", – поділилася вона.

Крім всього, сама Денисенко б не погодилася брати участь у виставі російського режисера.

Щодо вистави. Зараз усі намагаються зробити хоч щось, щоб зібрати ці гроші. Не знаю. Але я не погодилася б. Це не той матеріал, який зараз потрібний,

— зазначила Наталка.



Наталка Денисенко / Скриншот з інтерв’ю

За що "прилетіло" Сумській

Ольга Сумська зіграє у виставі за Булгаковим "Майстер та Маргарита". Її поставив російський режисер за романом Булгакова, і звучатиме вона в Європі російською мовою. Ольга Сумська пояснила це тим, нібито виставу "Майстер і Маргарита" Белякович поставив ще 2003 року, а репетирувала її вона не в москві, а по відео. До того ж прем'єра відбулася в українській Ялті.

Нагадаємо, нещодавно в Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України засудили участь фільму виробництва України "Лагідна" режисерки Наталії Князєвої у Московському міжнародному кінофестивалі. Більше про це читайте за посиланням.