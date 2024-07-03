Про фільм "Коли ти вийдеш заміж" та стосунки з чоловіком в ЗСУ: інтерв'ю з Наталкою Денисенко

На цей рік запланована прем'єра романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?" режисера Олексія Комаровського з Наталкою Денисенко у головній ролі. Нещодавно у Львові завершилися зйомки цієї стрічки, де разом з українськими акторами у кадрі з'явилися закордонні колеги.

Зокрема хорватська зірка Домагой Янковіч. За лаштунками знімань журналісти Кіно 24 поспілкувалися з виконавцями головних ролей, зокрема з Наталкою Денисенко.

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Знаменитість розповіла про свого персонажа – директорку картинної галереї, зізналася, де черпає енергію для такого активного способу життя, а також розкрила секрет, як підтримує романтику в стосунках з чоловіком, який служить в ЗСУ. Більше про це читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю 24".

Наталко, ви вдало поєднуєте материнство з роботою на знімальному майданчику, грою у виставах, веденням блогу. Здається, що ваша енергія просто нескінченна. Водночас у всьому цьому ритмі ви постійно переживаєте за чоловіка, який від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Де знаходите в собі сили на це все?

Мені здається, що я народилася вже з таким рівнем енергії, щоб це все вигрібати. І взагалі, я вважаю, що жінка не може бути тільки або мамою, або в кар'єрі. У тому, щоб поєднувати різні ролі, і є смак життя, мені це подобається. Насправді я не все встигаю. Просто я активна і намагаюся робити все, що можу. Я дуже люблю життя.

Це насправді важка для мене роль, – про стрічку "Коли ти вийдеш заміж?"

У стрічці "Коли ти вийдеш заміж?" ви зіграли головну роль, а саме директорку картинної галереї. Якщо не помиляюся, вперше такий персонаж з'являється у вашій фільмографії. Розкажіть детальніше про нього.

Це насправді важка для мене роль, бо зазвичай я граю всіляких звабниць. Але Льоша Комаровський побачив у мені цю роль. Перед початком зйомок я навіть ходила з ним на виставку картин. Дивилась, як поводяться працівниці галереї. Цікавилася мистецтвом, щоб зрозуміти, чим і як живуть ці люди. Тому не можу сказати, що було важко працювати над цією роллю. Але це було щось новеньке, цікаве, навіть не схоже на мене.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн тизер фільму

А чи в реальному житті цікавитесь мистецтвом?

В університеті у мене був предмет "Мистецтвознавство", на якому ми обговорювали картини. Я загалом цікавлюся мистецтвом, була в Луврі, музеях Мадрида. Не можу сказати, що експерт у цьому, але мені цікаво. Звісно, завдяки цьому фільму відкрила для себе щось нове про мистецтво. Сподіваюсь, що наші глядачі також побачать щось нове. Це не просто комедія, якоюсь мірою інтелектуально цікавий і пізнавальний фільм.

Зйомки фільму відбувалися за участю хорватської та латвійської знімальної групи, як працювалося у такому складі?

Ми з Тонею Хижняк вже обговорювали, що ні наша знімальна група, ні актори жодним чином не поступаються закордонним. Ми працюємо на дуже високому рівні й можемо знімати і для Netflix, і для HBO.



Зйомки "Коли ти вийдеш заміж?" / Фото пресслужби фільму

Розумію, що в нас не найгірше становище, – про стосунки з чоловіком в ЗСУ

У фільмі є багато романтики, якої вам, як дружині військового, не вистачає в реальному житті. Як часто зараз вдається бачитися з чоловіком?

У нього така посада, що періодично ми бачимось. Звичайно, буває таке, що кілька місяців без зустрічей. Але я, як жінка, вважаю своїм обов'язком підтримувати романтичні стосунки, роблю для цього все. Та й чоловік мій молодець. Він пам'ятає, що треба казати теплі слова, інколи надсилає квіти. Розумію, що в нас не найгірше становище і просто вдячна за все, що є в моєму житті.

Хочу звернутися до дружин військових, щоб вони самі створювали романтику в житті. Зараз справді важкі часи, у наших чоловіків інші цілі, інші думки, тому для свого стану треба самим творити романтику: піти на масаж, сказати собі приємні слова тощо. Робити все для того, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові.

Це мій улюблений фільм з дитинства, – що Наталка Денисенко радить подивитися влітку

Порадьте нашим читачам фільми та серіали, які обов'язково треба подивитися влітку.

Раджу подивитися дуже красивий фільм з глибоким сенсом режисера Паоло Соррентіно "Велика краса". Для розваги варто переглянути "П'ятий елемент" Люка Бессона. Це мій улюблений фільм з дитинства, обожнюю його. А з серіалів раджу подивитися "Вікінги" на Netflix, де я озвучила одну з героїнь.