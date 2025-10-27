24 Канал розповість про серіали, що витримали випробування часом. Їх дивилися (чи продовжують дивитися) цілі покоління кіноманів.

"Дороговказне світло"

Роки виходу: 1952 – 2009

Кількість епізодів: 18262

Найтриваліша американська мильна опера спершу виходила на радіо, а згодом запустилась на телебачені. Та навіть без років радіоетеру це найдовше телешоу в історії.

Серіал розповідав про різні сім'ї, навколо яких і крутився сюжет. Від Бауерів і Робертсів до Льюїсів та Куперів, – драма зображала їхнє життя, проблеми та побут у вигаданому місті Спрингфілд.

"Дороговказне світло": відео найцікавіших моментів

"Головний госпіталь"

Роки виходу: 1964 – донині

Кількість епізодів: 15752

Телевізійна мильна опера увійшла до Книги рекордів Гіннеса як одна з найдовших в історії. Серіал здобув велику кількість премії Еммі, а піку популярності досягнув у 80-х.

У перших сезонах у центрі сюжету були лікарі, медсестри й пацієнти Головної лікарні. Згодом масштаб сюжетних ліній прогнозовано розширився, до того ж у ньому зіграло чимало зіркових акторів.

"Головний госпіталь": відео найцікавіших моментів

"Дні нашого життя"

Роки виходу: 1965 – дотепер

Кількість епізодів: 15304

Якщо ви чули таку назву мильної опери у серіалі "Друзі" й вважали, що це вигадка, то це не так. Це справжня стрічка, що виходить в етер майже щонеділі. А через його популярність драму часто згадують в інших картинах.

Сюжет серіалу зосереджується на щасливих і сумних подіях у житті заможної родини Гортон. Вони й залишаються головними фігурами у цій історії.

"Дні нашого життя": відео найцікавіших моментів

"Вулиця Коронації"

Роки виходу: 1960 – донині

Кількість епізодів: 11764

Це один з найдовших британських телесеріалів, що досі виходить в етер. Мильна опера розповідає про життя мешканців вулиці Коронації в уявному містечку Везерфілд десь у Манчестері.

Серіал підіймав різні теми – від бідності й домашнього насильства до расизму та хвороб.

"Вулиця Коронації": відео найцікавіших моментів