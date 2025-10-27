24 Канал розповість про серіали, що витримали випробування часом. Їх дивилися (чи продовжують дивитися) цілі покоління кіноманів.
Цікаво Не лише "Обмежено придатні": який ще український серіал варто подивитись всією сім'єю
"Дороговказне світло"
Роки виходу: 1952 – 2009
Кількість епізодів: 18262
Найтриваліша американська мильна опера спершу виходила на радіо, а згодом запустилась на телебачені. Та навіть без років радіоетеру це найдовше телешоу в історії.
Серіал розповідав про різні сім'ї, навколо яких і крутився сюжет. Від Бауерів і Робертсів до Льюїсів та Куперів, – драма зображала їхнє життя, проблеми та побут у вигаданому місті Спрингфілд.
"Дороговказне світло": відео найцікавіших моментів
"Головний госпіталь"
Роки виходу: 1964 – донині
Кількість епізодів: 15752
Телевізійна мильна опера увійшла до Книги рекордів Гіннеса як одна з найдовших в історії. Серіал здобув велику кількість премії Еммі, а піку популярності досягнув у 80-х.
У перших сезонах у центрі сюжету були лікарі, медсестри й пацієнти Головної лікарні. Згодом масштаб сюжетних ліній прогнозовано розширився, до того ж у ньому зіграло чимало зіркових акторів.
"Головний госпіталь": відео найцікавіших моментів
"Дні нашого життя"
Роки виходу: 1965 – дотепер
Кількість епізодів: 15304
Якщо ви чули таку назву мильної опери у серіалі "Друзі" й вважали, що це вигадка, то це не так. Це справжня стрічка, що виходить в етер майже щонеділі. А через його популярність драму часто згадують в інших картинах.
Сюжет серіалу зосереджується на щасливих і сумних подіях у житті заможної родини Гортон. Вони й залишаються головними фігурами у цій історії.
"Дні нашого життя": відео найцікавіших моментів
"Вулиця Коронації"
Роки виходу: 1960 – донині
Кількість епізодів: 11764
Це один з найдовших британських телесеріалів, що досі виходить в етер. Мильна опера розповідає про життя мешканців вулиці Коронації в уявному містечку Везерфілд десь у Манчестері.
Серіал підіймав різні теми – від бідності й домашнього насильства до расизму та хвороб.
"Вулиця Коронації": відео найцікавіших моментів