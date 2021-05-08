Найкращі українські серіали для тривалих вихідних

Кожному з нас хочеться відпочити після важкого робочого тижня і відволіктися від карантинної буденності за переглядом якісного кіно. Нині українцям приємно усвідомлювати, що українська кіноіндустрія стрімко розвивається та помаленьку підкорює світ. Тож редакція 24 каналу підготувала для вас найефектніші українські серіали, які надихають і запам’ятовуються.

Ми часто думаємо, що вітчизняні кінематографісти не здатні на якісний продукт, проте за 30 років назбиралося чимало крутих серіалів. Тож "смакуйте" найкращими стрічками разом з Кіно 24.

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"Спіймати Кайдаша"

Рік: 2020

Жанр: драма, трагікомедія, комедія

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Спіймати Кайдаша". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з ХХ століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

У перших епізодах Лаврін повертається з армії до рідного села Семигори. На відміну від свого рідного брата Карпа, він не хоче одружуватись, а залюбки крутить роман з дівчатами. А от первісток Кайдашів залюбки б пішов до вівтаря, але от норовлива Мотря не приймає його залицянь. Та зрештою дівчина здалась перед харизмою Карпа і стала першою невісткою в родині Кайдашів. Миритись з цькуваннями свекрухи вона не хотіла, тому між Мотрею і Кайдашихою спалахує чимало курйозних конфліктів.

"Спіймати Кайдаша" 2020: дивіться трейлер

"Перші ластівки"

Рік: 2019 (1 сезон), 2020 (2 сезон), очікуємо на 3 сезон

Жанр: трилер, детектив

"Перші ластівки" – це перший в історії українського кінематографа серіал-антологія. У перших 2 сезонах актори змогли зіграти кардинально різних героїв та розказати глядачам не схожі одна на одну історії.

Події дебютних серій "Перших ластівок" розгортались довкола групи школярів. Їхня однокласниця покінчила життя самогубством, а винуватцем її смерті міг бути анонімний користувач мережі з прізвиськом Друг. Вже у "Zалежних" події перемістились в університет, де один зі студентів факультету журналістики також наклав на себе руки. Розплутуючи складні життєві історії, підлітки дізнаються чимало таємниць однолітків, а також порушують соціальні теми, якими живе сучасна молодь.

"Перші ластівки" 2019: дивіться трейлер

"Папік"

Рік: 2019 (1 сезон), 2021 (2 сезон)

Жанр: комедія

Події відбуваються навколо харизматичного пенсіонера, ексактора, який у молодості користувався неабиякою популярністю. Він усвідомлює, що з приходом старості зникла не лише молодість, але й успішна кар'єра та любов фанатів. Тому він вирішує наприкінці своїх днів сходити у модний барбершоп і зробити стильну стрижку. У престижному салоні чоловік дозволяє собі трішки розслабитися, після чого потрапляє у нічний клуб і перебирає з алкоголем. Саме там він на нетверезу голову знайомиться з мисливицею на мільйонерів, яка приймає його за успішного бізнесмена.

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У 2 сезоні "Папіка" показали, як Олександр Меркулов вийшов із в'язниці та дізнався, що Ліза активно будує кар'єру артистки. Він також вирішив попрацювати на український шоу-бізнес, відтак потрапив не в одну курйозну пригоду. Та якщо робота Лізи давала результати, стосунки з Ельдаром поступово псувались.

"Папік" 2019: дивіться серіал

"І будуть люди"

Рік: 2020

Жанр: історична драма



Основою для сюжету серіалу "І будуть люди" стала однойменна книга письменника Анатолія Дімарова. Автор описав події, які пережила його сім'я у часи Радянського Союзу. Як згадував письменник, його батьки були куркулями та змушені були розлучитись, щоб вберегти дітей.

"Вночі до батька прибіг голова сільради: "Андронику Федотовичу, кудись сховайте свою дружину, вранці прийдуть вас розкуркулювати. Жінку вивезуть у Сибір, пропаде там з дітьми". Батько нас спорядив, мені, 6-річному, наділи рюкзак, мама взяла на руки трирічного братика, і ми пішли в ніч. Йшли до самого ранку, поки не дісталися села біля Псла, де мамина приятелька вчителювала… Батька вранці розкуркулили: розтягли-знищили все, нічого не залишилося", – згадував письменник.

Ці події і стали основою для історичної драми "І будуть люди". У стрічці можна буде побачити 12 головних персонажів, на прикладі яких змальовані турбулентні етапи ХХ століття. Перша світова війна, революція, прихід радянської влади, становлення комуністичного режиму та терор – серіал відтворив моторошні сторінки з історії України.

"І будуть люди" 2020: дивіться трейлер

"Секс, інста, ЗНО"

Рік: 2020

Жанр: драмедія

Це український підлітковий драмедійний вебсеріал, сюжет якого розповідає пригоди українських школярів у роки статевого дозрівання і дорослішання. У звичайній вінницькій школі декілька одинадцятикласників, які готуються до ЗНО, дружать, ворогують, змагаються, закохуються і,звісно, сваряться.

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В житті головної героїні Саші, яка, маючи всі шанси виграти у президентських виборах школи, прагне лише найкращого, все відбувається за найгіршим планом. Адже її затята ворогиня Єва знаходить на неї компромат. Що відбувається далі – дивіться у серіалі.

"Секс, інста, ЗНО" 2020: дивіться відео

"Кріпосна"

Рік: 2019 (1 сезон), 2020 (2сезон), у 2021 очікуємо на 3 сезон

Жанр: мелодрама

Сюжет розповідає про пригоди української кріпачки Катерини, яка бореться за свою свободу у XIX столітті у Ніжині. Проте, в дівчини – бездоганні манери, вона знаєдекілька іноземних мов, грає на фортепіано і пише картини. Цікаво ,що її вихована хрещена мати – дружина найбагатшого ніжинського поміщика Чернівецького. Головна героїня одночасно перебуває у двох світах – інтелігенції та кріпаків, перетворених російською владою на матеріальну власність. Про кохання дівчини та здобуття свободи, оберігання честі – дивіться в серіалі.

"Кріпосна" 2019: дивіться трейлер